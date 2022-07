Tom Cruise thay đổi loạt phim Mission: Impossible ra sao?

Theo Screen Rant, trước khi trở thành một thương hiệu phim điện ảnh lớn, Mission: Impossible là một loạt phim truyền hình nổi tiếng tập trung vào một nhóm nhỏ các đặc vụ bí mật của Chính phủ.

Họ đảm nhận một loạt các nhiệm vụ cho một tổ chức được gọi là Lực lượng Nhiệm vụ Bất khả thi, gọi tắt là IMF. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên như: Greg Morris, Peter Lupus, Peter Graves, Martin Landau, Lesley Ann Warren, Sam Elliot và Leonard Nimoy.

Tom Cruise trong Mission: Impossible. (Ảnh: SR).

Năm 1996, Tom Cruise đã làm Mission: Impossible trở thành bộ phim đầu tiên dưới sự điều hành của công ty của chính anh Cruise/Wagner Productions với đạo diễn huyền thoại Brian De Palma đảm nhận. Trong khi loạt phim truyền hình được biết đến như một tác phẩm tổng hợp, Mission: Impossible bộ phim đã lật đổ kỳ vọng của những khán giả đang mong đợi một bộ phim có tính đồng đội, với quyết định sát hại toàn bộ nhân vật nói trên trong đoạn mở đầu của bộ phim, khiến nhân vật Ethan Hunt của Tom Cruise là người sống sót duy nhất. Để thực sự gây sốc cho khán giả, De Palma đã chọn những diễn viên nổi tiếng như Kristin Scott Thomas và Emilio Esteves vào vai một đội đã chết ở đầu Mission: Impossible.

Trong lần xuất hiện gần đây trên podcast Script Apart, biên kịch David Koepp của Mission: Impossible tiết lộ quyết định loại bỏ nhóm ở đầu Mission: Impossible, theo một nghĩa nào đó là do Tom Cruise. Theo Koepp, De Palma có ý tưởng bộ phim cần tập trung vào Tom Cruise như một ngôi sao điện ảnh trái ngược với bản chất tập hợp của loạt phim gốc. Koepp nói:

"Ý tưởng cơ bản về Mission: Impossible sẽ là đất diễn của Tom Cruise thay vì một bộ phim đồng đội. Rất khó để làm việc với một dàn diễn viên là ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới có cá tính khác biệt. Vì vậy, ý tưởng của Brian là phải loại bỏ cả nhóm thôi. Và đó là một điểm tốt.

Đó là cách tiếp cận của anh ấy đối với một số bộ phim, nhưng đặc biệt là trong bộ phim này, nó thực sự hiệu quả", Koepp nói.

Nguyên gốc Mission: Impossible đề cao tính đồng đội. (Ảnh: SR).

Tom Cruise thay đổi loạt phim Mission: Impossible ra sao?

Với cả Mission: Impossible 2 và Mission: Impossible III, có vẻ như ý tưởng của De Palma vẫn là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt cho nội dung phim. Ethan Hunt được giao cho một đội mới với mỗi bộ phim; Luther (Ving Rhames) là diễn viên thực sự duy nhất trở lại. Tuy nhiên, bắt đầu với Mission: Impossible - Ghost Protocol, một sự thay đổi đã xảy ra ở hậu trường.

Ban đầu, bộ phim được dự định là bộ phim cuối cùng của Tom Cruise và Jeremy Renner được lên kế hoạch tiếp quản loạt phim với tư cách là nhân vật mới William Brandt. Ngoài ra, nhóm làm việc tập trung hơn khi Simon Pegg thể hiện lại vai diễn Benji của anh ấy từ Mission: Impossible III. Tuy nhiên, Ghost Protocol đã thành công vang dội và cho phép Cruise tiếp tục tham gia loạt phim trong tương lai. Đến thời điểm đó, có vẻ như Mission: Impossible đã được coi là đủ thành công để vượt ra ngoài việc chỉ dựa vào sức mạnh ngôi sao của Tom Cruise.

Tom Cruise tiếp tục đảm nhận vai chính trong hai phần Mission: Impossible sắp ra mắt. (Ảnh: IT).

Các phần tiếp theo của Mission: Impossible sau này do Christopher McQuarrie đạo diễn đã chú trọng nhiều hơn đến tính liên tục và Ethan Hunt xây dựng một đội đáng tin cậy. Đội của Ethan Hunt hiện bao gồm Luther, Benji, Brandt và Ilsa Faust, người do Rebecca Ferguson thủ vai. Hai phần phim tiếp theo, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One và Part Two được thiết lập để kết thúc loạt phim sẽ thấy Henry Czerny trở lại vai trò giám đốc IMF Eugene Kittridge. Mission: Impossible đã biến từ một loạt phim truyền hình tổng hợp thành một dự án cho ngôi sao solo của Tom Cruise, chỉ để một lần nữa trở thành một tác phẩm tổng hợp, mặc dù ở dạng phim điện ảnh thương mại. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng sức mạnh ngôi sao của Tom Cruise đã giúp xây dựng thương hiệu như ngày nay.

Phần phim sắp tới Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One được viết và đạo diễn bởi Christopher McQuarrie, người đã từng dẫn dắt Rogue Nation vào năm 2015 và Fallout vào năm 2018. Part One sẽ được tiếp nối bởi Dead Reckoning: Part Two vào năm 2024, dự kiến là sự xuất hiện cuối cùng của Tom Cruise trong vai Ethan Hunt. Part One do Tom Cruise, McQuarrie, J.J. Abrams, David Ellison, Jake Meyers diễn xuất và được phân phối bởi Paramount Pictures. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One sẽ ra rạp vào ngày 14/7/2023.