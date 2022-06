"Top Gun: Maverick" của Tom Cruise chinh phục khán giả

Trong tuần thứ hai ra mắt, bộ phim hành động Top Gun: Maverick của Tom Cruise đã thu về 86 triệu USD từ 4.751 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Tác phẩm xếp hạng trong top 10 phim có doanh thu cuối tuần thứ hai cao nhất trong lịch sử phòng vé nội địa.

Top Gun: Maverick đạt tổng doanh thu 291 triệu USD ở Bắc Mỹ, đủ để vượt qua bộ phim War of the Worlds ra mắt năm 2005 (243 triệu USD), trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Cruise tại phòng vé nội địa.

Tài tử Tom Cruise trở lại với vai diễn để đời sau 36 năm. (Ảnh trong phim).

Nhờ những lời truyền miệng tích cực, những bài đánh giá say mê và các phòng chiếu cao cấp, doanh thu bán vé cho Top Gun: Maverick chỉ giảm 32% so với lần ra mắt 160 triệu USD ở Mỹ trong kỳ nghỉ lễ dài cuối tuần trong Ngày lễ Tưởng niệm.

Theo Comscore, đây là mức sụt giảm nhỏ nhất trong ngày cuối tuần thứ hai đối với một bộ phim có doanh thu từ 100 triệu USD trở lên. Đó là một điều đặc biệt ấn tượng, ngay cả đối với một bộ phim được đánh giá tốt.

Trước đó, các bộ phim bom tấn như Top Gun: Maverick, có xu hướng giảm ít nhất 50% sau khi công chiếu cuối tuần thứ hai. Để so sánh, các phim quảng cáo kinh phí lớn gần đây Spider-Man: No Way Home và Doctor Strange in the Multiverse of Madness của Marvel đều giảm 67% trong cuối tuần thứ hai, trong khi The Batman của Robert Pattinson giảm 50%.

Top Gun: Maverick của Tom Cruise đạt doanh thu ấn tượng

Tại phòng vé quốc tế, bộ phim đã thu về 257 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 548 triệu USD. Ngay cả theo tiêu chuẩn trước đại dịch Covid-19, Top Gun: Maverick vẫn gây ấn tượng với doanh thu phòng vé.

Bộ phim cho thấy sức hút không thể bàn cãi của Tom Cruise. Trong khi các ngôi sao khác chuyển sang nhượng quyền siêu anh hùng để thu về doanh thu phòng vé lớn, đây là người đàn ông hiếm hoi dám gánh vác tác phẩm bom tấn hành động.

Được khởi quay từ năm 2018, phải chờ đến năm 2022 Top Gun: Maverick mới tìm được thời điểm thích hợp để phát hành tại rạp. Trong thời gian đợi chờ đằng đẵng, hãng Paramount Pictures đã nhiều lần hâm nóng không khí bằng các đoạn teaser, trailer cho bộ phim.

Một hình ảnh trở đi trở lại trong các đoạn phim là Tom Cruise khoác áo bomber, lái xe phân khối lớn phóng đi trên những con đường rộng mở của các căn cứ quân sự. Phía xa nơi hậu cảnh, một chiếc phi cơ chiến đấu vút qua bầu trời.

Mặc dù vậy, năm 1986, những cảnh bay lượn trên không trong Top Gun: Maverick ra mắt được xem là món ngon hiếm thấy của thể loại hành động. Sau gần bốn thập niên, những cảnh không chiến dần mất đi “ma thuật” vốn có trước sự xuất hiện ồ ạt của các bom tấn siêu anh hùng.