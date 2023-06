Những cá nhân, tập thể đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội

Tối nay (4/6) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với Báo Lao động tổ chức Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2023.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại đêm tôn vinh, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” là sự kiện lớn có ý nghĩa chính trị -xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được tổ chức lần đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao Động (ngày 1/5/2004), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” ngày càng trở thành sự kiện có uy tín lớn trong xã hội, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước, có tác động tích cực và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam vinh danh các cá nhân xuất sắc được tôn vinh. Ảnh: H.N

Ông Khang cho biết, trải qua 17 lần tổ chức, đã có 258 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống được lựa chọn, tôn vinh.

Chương trình nhận được nhiều đề cử từ các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông. Kết quả, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm nay đã lựa chọn để tôn vinh 5 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc, điển hình cho ý chí, khát vọng vươn lên, vượt mọi khó khăn, quyết tâm phát huy triệt để sức mạnh nội lực, phát huy tính tự lực tự cường để đứng vững trong thách thức chung và tìm cách vươn lên, truyền cảm hứng cho cộng đồng xã hội.

16 tấm gương tiêu biểu mà Chương trình Vinh quang Việt Nam tôn vinh ngày hôm nay dù cho ở ngành nghề, lĩnh vực, vị trí khác nhau nhưng đều có điểm chung, đó là ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Ý chí đó chính là một trong những cội nguồn sức mạnh của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã được hun đúc trong suốt chiều dài hơn bốn nghìn năm lịch sử.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình. Ảnh: HN

Một lần nữa, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh và khẳng định đây sẽ là những câu chuyện truyền cảm hứng to lớn, động viên kịp thời đội ngũ công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn cả nước không ngừng lao động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói các tập thể, cá nhân được tôn vinh trong chương trình chính là hình ảnh sinh động, chân thực và gần gũi nhất của tinh thần “thi đua ái quốc” để tất cả chúng ta cùng tiếp tục thi đua, thi đua hơn nữa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

"Tôi mong rằng những tấm gương được tôn vinh ngày hôm nay cũng như các lần tôn vinh trước đây sẽ tiếp tục phát huy vai trò như những nhân tố đi đầu, tiếp tục tỏa sáng trong xã hội, trở thành những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước", ông Khang nhấn mạnh.

"Tự hào vì được là điểm tựa của người gặp nạn trên biển"

Di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào sáng ngày 3/6 cùng với vợ con, anh Trần Văn Khôi – Thuyền phó 2, tàu SAR 412 cảm thấy vinh dự và tự hào khi là 1 trong 11 cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023.

“Dù chỉ là công việc hàng ngày của mình nhưng tôi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và tôn vinh. Tôi thực sự cảm thấy rất xúc động, bồi hồi khi có mặt tại buổi lễ. Niềm vinh dự này không chỉ với cá nhân tôi còn của cả gia đình tôi”, anh Khôi bày tỏ.

Theo anh Khôi, người gặp nạn trên biển coi những người như anh là điểm tựa duy nhất. Họ an tâm hơn khi có sự xuất hiện của những nhân viên cứu nạn. Anh Khôi luôn trăn trở, làm sao để bảo vệ an toàn cho người đi biển, giảm tối đa rủi ro, thiệt hại cho những người không may gặp tai nạn trên biển.

Anh Trần Văn Khôi – Thuyền phó 2, tàu SAR 412 chia sẻ với PV báo chí. Ảnh: N.H

Lần đầu tiên trong lịch sử cứu nạn Hàng hải Việt Nam, anh được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) trao thưởng “Hành động dũng cảm đặc biệt”. Những giải thưởng, phần thưởng và sự tôn vinh là động lực lớn lao để vị thuyền phó tiếp tục làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Trao đổi với phóng viên, anh Khôi luôn giữ sự khiêm tốn và nhắc đến công lao của những người đồng nghiệp trong ngành. "Nếu không có sự hỗ trợ từ đồng đội, lãnh đạo, tôi không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc, góp sức vào sự phát triển của đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam", anh Khôi nói.