Tôn vinh 16 tập thể cá nhân làm nên "Vinh quang Việt Nam"

Danh sách 16 tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023

5 tập thể: Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia HN; Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao; Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

11 cá nhân: GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K; PGS.TS NGƯT Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội; Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội; Anh Lương Phi, Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Chủ nhiệm Bộ môn phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ - Học viện Quân y; Ông Nguyễn Đình Tường, Thợ tiện Công ty TNHH Máy và thiết bị Công nghiệp Lam Uy, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Ông Nguyễn Quốc Dần, Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Than 5, Công ty Than Dương Huy, tỉnh Quảng Ninh...