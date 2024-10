Tổng Bí thư Tô Lâm thôi giữ chức Chủ tịch nước

Trước khi tiến hành quy trình nhân sự Chủ tịch nước mới, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh Media Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước vào tháng 5/2024. Trong quá trình công tác, ông có thời gian dài gắn bó với ngành Công an. Từ tháng 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 8/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

Từ tháng 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (7/2016 - 10/2017); tháng 01/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng

Ngày 22/5/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày 3/8/2024: Ông được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.