Tổng Bí thư: Xử lý sai phạm là mở đường cho người ta tiến chứ không phải "đánh một roi cho thật đau"

Tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày 7/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư tin tưởng, lực lượng CAND đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trước mắt là Nghị quyết của Bộ Chính trị, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, công tác tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày càng có sự cải tiến, tốt hơn trước nhiều. "Tuy rằng ngắn, gọn nhưng tập trung, mà quan trọng là cuối cùng tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua và thực hiện thật tốt nhiệm vụ của năm tới và cho cả thời kỳ mới", Tổng Bí thư biểu dương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Theo Tổng Bí thư, nhìn lại năm vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã làm rất nhiều việc lớn, cho nhiều bài học kinh nghiệm, giúp bổ sung lý luận phục vụ công tác Công an. Từ ứng xử bên ngoài, đối nội bên trong, công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, bài bản, Nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao.

"Chúng ta xử lý để giữ cho được sự trong sạch, lành mạnh, vững vàng của Đảng ta, chế độ ta; xử lý những trường hợp sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, sự tồn vong của chế độ, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vì sự tiến bộ chung, bất kể đó là ai. Chúng ta làm rất công tâm, khách quan, xây dựng, mở đường cho người ta tiến chứ không phải đánh một roi cho thật đau..." - Tổng Bí thư nhấn mạnh và khẳng định, đây là vấn đề rất lớn mà chúng ta phải làm để xây dựng nội bộ trong sạch, cũng đau đớn nhưng phải làm, không có cách nào khác.

Tổng Bí thư đánh giá, thời gian qua lực lượng CAND đã hết lòng, hết sức bảo đảm an ninh, an toàn: "Điều này đòi hỏi sự thông minh, dũng cảm, mưu trí, mưu lược, phương pháp đúng. Làm sao giữ ổn định đất nước, đây là xây. Cảm ơn các đồng chí trong các lực lượng Công an, Quân đội đã làm tốt việc này, chính vì thế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta có đủ sức mạnh, các nhân tố chủ quan, đủ kinh nghiệm để vượt qua các khó khăn, vướng mắc".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, qua hội nghị tổng kết hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ có thêm những bài học mới, kinh nghiệm mới, từ đó có quyết tâm mới, ý chí mới hoàn thành xuất sắc hơn nữa những nhiệm vụ đã đạt được trong thời gian qua.

"Tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng, với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, với một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tuỵ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng CAND đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trước mắt là Nghị quyết của Bộ Chính trị, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước", Tổng Bí thư căn dặn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa lưu ý toàn thể lực lượng CAND hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình, thực hiện cho bằng được lời thề "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".



Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, nhất là những ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời khẳng định, trong năm 2022, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện trên các mặt công tác, tốt hơn nhiều so với năm 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

"Để tiếp tục triển khai những nhiệm vụ công tác Công an năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp, hiệp đồng của cả hệ thống chính trị, của QĐND Việt Nam, sự ủng hộ, đồng tình của Nhân dân và với quyết tâm chính trị cao, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó. Thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.