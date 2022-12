Miễn giảm thuế, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp

Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2022 , đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, đảm bảo đưa chính sách vào cuộc sống, đẩy mạnh qua hình thức điện tử phù hợp xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế (NNT).

Các chương trình hỗ trợ hướng dẫn khai thuế, quyết toán thuế và hỗ trợ trực tuyến về hóa đơn điện tử (HĐĐT) cũng được triển khai theo hình thức trực tuyến, qua đó thu hút trên 15.000 người truy cập, theo dõi và 169.000 lượt tương tác trực tiếp trong mỗi chương trình.

Hệ thống 479 kênh Hỏi - Đáp: Trong năm 2022, hệ thống đã tiếp nhận 6.252 câu hỏi, đã trả lời 5.798 câu, đạt tỷ lệ 84%. Toàn ngành đã gửi hơn 4,9 triệu lượt thư để cung cấp thông tin cho NNT; thực hiện hỗ trợ giải đáp được hơn 788.000 lượt cho NNT thông qua zalo, fanpage của cơ quan thuế.

Đối với việc tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của người nộp thuế (NNT), theo Tổng cục Thuế, đơn vị đã tổ chức hơn 600 buổi đối thoại theo hình thức trực tiếp với hơn 166.000 người tham gia. Ngoài ra, đã có 16 buổi đối thoại theo phương thức điện tử trên Cổng TTĐT các Cục Thuế với số lượng câu hỏi tiếp nhận là hơn 1.600 câu hỏi, đã giải đáp hơn 1.500 câu hỏi.

Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Ảnh: Bùi Dương.

Trong năm 2022, toàn ngành Thuế đã tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và DN, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 174.000 tỷ đồng.

Trong đó, giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ khoảng 20.040 tỷ đồng; Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 11/7/2022 khoảng 1.906 tỷ đồng.

Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 từ ngày 01/04/2022; giảm kịch khung thuế BVMT đối với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 từ ngày 11/07/2022 ước khoảng 26.307 tỷ đồng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP khoảng 96.316 tỷ đồng. Gia hạn thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ khoảng 9.603 tỷ đồng. Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo Thông tư 120/2021/TT-BTC khoảng 900 tỷ đồng.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Trong năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán phát lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu nội địa: ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán pháp lệnh (vượt 240.500 tỷ đồng), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.064.657 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán pháp lệnh (vượt 149.657 tỷ đồng), tăng 5,3% so với thực hiện năm 2021.

63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó có nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 202, như: Hai thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội đã cán mốc thu trên 300 ngàn tỷ đồng. Thu từ khối DN lớn do Cục Thuế DN lớn quản lý dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ cán đích trên 245 ngàn tỷ đồng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Bùi Dương.

8 địa phương cán mốc trên 30 ngàn tỷ là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc; 4 địa phương cán mốc trên 20 ngàn tỷ là: Quảng Nam, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi; 18 địa phương cán mốc trên 10 ngàn tỷ.



Triển khai quyết liệt việc quản lý thu hồi nợ thuế

Tổng cục Thuế cho hay, năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 được Quốc hội giao.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; đồng thời tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ, giúp người dân, DN nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán NSNN năm 2023, Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Tổng cục Thuế triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: N.Đ.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trọng tâm là công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử với 13 Đề án thành phần theo các lĩnh vực quản lý thuế.

Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phù hợp với các mục tiêu, định hướng đã đề ra tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Tăng tăng cường thực hiện chương trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế; Kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Đồng thời, xây dựng, nâng cấp kịp thời hệ thống ứng dụng CNTT, đảm bảo việc triển khai các quy định mới được thông suốt, hiệu quả, thúc đẩy việc chuyển đổi số trong ngành Thuế.

Tiếp tục duy trì và mở rộng các dịch vụ thuế điện tử; thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế. Đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT về HĐĐT; triển khai hiệu quả HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; đẩy mạnh các giải pháp quản lý HĐĐT, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ phân tích, chống gian lận trong quản lý, sử dụng HĐĐT.

Triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Kịp thời bổ sung nguồn công chức trẻ có chất lượng tốt cho ngành Thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.