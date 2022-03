Tổng cục Thuế sẽ tạo thuận lợi tối đa cho nhà cung cấp ở nước ngoài nộp thuế tại Việt Nam

Sắp ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người nước ngoài nộp thuế tại Việt Nam

Đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho hay, đến thời điểm hiện nay việc xây dựng, vận hành thử nghiệm Cổng Thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài đã hoàn thành và sẵn sàng vận hành chính thức. Theo dự kiến ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế sẽ chính thức được ra mắt Cổng TTĐT dành cho NCCNN.

Sau khi đi vào vận hành, tất cả các giao dịch từ đăng ký, kê khai, nộp thuế… được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) và các đơn vị này không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế Việt Nam.



Theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam bao gồm các đối tượng sau:

NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của NCCNN; đại lý thuế hoạt động theo pháp luật Việt Nam được NCCNN ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam;

Ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của NCCNN.



Cổng TTĐT NCCNN đã sẵn sàng vận hành chính thức. Ảnh: Lan Trung

Đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn lưu ý, khi đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử, NCCNN thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử cùng với đăng ký thuế lần đầu thông qua Cổng TTĐT NCCNN, đồng thời phải đảm bảo điều kiện có khả năng truy cập và sử dụng internet, có địa chỉ thư điện tử để giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các thủ tục được xác thực bằng mã xác thực giao dịch điện tử. Mã được gửi về email mà NCCNN đăng ký với cơ quan thuế Việt Nam khi thực hiện đăng ký thuế lần đầu và đăng ký thay đổi thông tin (nếu có).

Đồng thời, NCCNN chỉ được đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau khi thực hiện thành công thủ tục đăng ký thuế lần đầu, Cổng TTĐT NCCNN gửi thông tin về tài khoản giao dịch điện tử và mã số thuế vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký để thực hiện các thủ tục về thuế trên Cổng TTĐT NCCNN.

Mã số thuế đối với trường hợp NCCNN trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký, kê khai, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế là đơn vị giám sát nhà đầu tư nước ngoài nộp thuế

NCCNN thực hiện đăng ký thuế trực tiếp theo Mẫu số 01/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này trên Cổng TTĐT NCCNN. Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Mẫu số 01-1/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I của thông tư cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trên Cổng TTĐT NCCNN. Để xác thực khi đăng ký thuế, NCCNN sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan thuế quản lý cấp qua Cổng TTĐT NCCNN.

Bên cạnh đó, Thông tư số 80/2021/TT-BTC cũng quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi NCCNN.

Theo đó, Tổng cục Thuế là cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp đối với NCCNN, có trách nhiệm cấp mã số thuế cho NCCNN theo quy định, tiếp nhận tờ khai thuế và thực hiện các công việc có liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế của NCCNN.

Quy định về nộp thuế đối với một số hàng hóa, dịch vụ. Ảnh: Lan Trung

Tổng cục Thuế có trách nhiệm cập nhật danh sách các nhà cung cấp nước nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký thuế, kê khai thuế trên Cổng TTĐT NCCNN; Phối hợp với cơ quan có liên quan xác định, công bố tên, địa chỉ website của NCCNN chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế mà người mua hàng hóa, dịch vụ có thực hiện giao dịch phát sinh tại Việt Nam.

Về nộp thuế, đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn cho biết, đối với NCCNN, sau khi nhận được mã định danh khoản phải nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế thông báo, NCCNN thực hiện nộp thuế bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi vào tài khoản thu ngân sách nhà nước, trong đó đảm bảo ghi đúng mã định danh khoản phải nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế gửi. Người nộp thuế khai thuế bằng đồng ngoại tệ nào thì nộp thuế bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi đó.