Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam đã thao túng thị trường chứng khoán thế nào?

Như Dân Việt đã thông tin, tối 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB), Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.



Trước đó, hồi tháng 3/2021, 2 cổ phiếu TGG của CTCP Louis Capital (HoSE) mới đủ để mua 1 cốc trà đá, nhưng đến trung tuần tháng 9/2021, bất chấp những cảnh báo của HoSE, giá cổ phiếu TGG đã có cú bay xuất thần để đưa tên mình vào nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư chịu trả giá đắt đỏ trên sàn HoSE, cao hơn hẳn giá của nhiều cổ phiếu trong rổ VN30. Bên cạnh đó, cổ phiếu công ty CTCP Louis Land (HNX: BII) và nhiều cổ phiếu khác có liên quan đến nhóm Louis đã có giá ngất ngưởng trong bỗng chốc.

Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam.

Cụ thể, TGG tăng trở lại mệnh giá rồi vọt tiếp từ vùng giá 10.000 đồng lên hơn 64.000 đồng bằng một chuỗi phiên tăng trần liên tiếp, BII cũng tương tự, tăng lên mức đỉnh hơn 31.000 đồng trước khi điều chỉnh. Chỉ trong vài tháng, thị giá TGG đã tăng hơn 50 lần, còn BII tăng hơn 10 lần.

Những công ty niêm yết khác có "bóng dáng" Louis Holdings xuất hiện, như AGM, APG, DDV hay SMT cũng ghi nhận những phiên tăng kịch trần liên tiếp. Mức tăng phổ biến trên 100%, vượt xa các mã khác trên thị trường.

Thực tế sau đó, giá cổ phiếu nhóm Louis tăng nhanh bao nhiêu thì cũng giảm với tốc độ cao bấy nhiêu. Từ cuối tháng 9, sắc tím trên bảng điện của nhóm cổ phiếu này thay đổi thành màu xanh dương, màu của mức giá sàn, với chuỗi phiên giảm liên tục.

UBCKNN cho hay ở bất kỳ thị trường chứng khoán nào cũng luôn tiềm ẩn các hành vi thao túng chứng khoán. Tuy nhiên, từ lúc phát hiện ra các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đến lúc xử lý được một vụ việc thao túng chứng khoán thì các cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra chặt chẽ, đòi hỏi nhiều nghiệp vụ phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy, việc đưa ra kết quả rất sớm tại "nhóm Louis" là nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm rất lớn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03).

"Đặc biệt hơn nữa, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng quá trình điều tra đi đến kết quả đều được xử lý chặt chẽ, đúng quy trình, quy định pháp luật. Kết quả điều tra, tiếp tục là một minh chứng thực tiễn cho thấy tinh thần chỉ đạo rất quyết liệt của Bộ Tài chính, Chính phủ trong việc xử lý nghiêm các sai phạm, để tăng cường tính minh bạch, lành mạnh, bền vững cho thị trường chứng khoán", đại diện UBCKNN nhấn mạnh

Theo đại diện UBCKNN, trên cơ sở kết quả giám sát và các thông tin phản ánh trên báo chí về hiện tượng tăng giá của một số cổ phiếu liên quan "nhóm Louis", UBCKNN đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các sở giao dịch chứng khoán giám sát chặt chẽ giao dịch của các mã chứng khoán này; yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán báo cáo phân tích giám sát giao dịch cổ phiếu của nhóm Louis.

"Xác định đây là vụ việc phức tạp, gây tác động đến thị trường chứng khoán, UBCKNN chủ động trao đổi, phối hợp với cơ quan công an ngay từ đầu để xử lý vụ việc", đại diện UBCKNN chia sẻ.

Cụ thể, UBCKNN đã thực hiện kiểm tra đối giao dịch đối với cổ phiếu TGG, BII. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối với giao dịch cổ phiếu TGG và BII, UBCKNN nhận định có dấu hiệu thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm tài khoản liên quan đến Đỗ Thành Nhân. Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, UBCKNN đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả kiểm tra giao dịch cổ phiếu TGG, BII để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

"Hiện nay, UBCKNN vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong xử lý các vụ việc liên quan tới nhóm Louis", đại diện UBCKNN thông tin thêm.