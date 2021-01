Tổng kết 10 năm Đề án đổi mới và nâng cao hoạt động Quỹ HTND: Nguồn lực lớn tạo sức bật cho nông dân

Nguồn vốn tăng trưởng mạnh

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 966 "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND giai đoạn 2011-2020", ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng ban Điều hành Quỹ HTND T.Ư Hội NDVN trình bày tại hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện đề án, hoạt động Quỹ HTND đã đạt được những kết quả vượt bậc cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả và hoạt động. Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong toàn hệ thống đến nay đạt 3.742,269 tỷ đồng tăng hơn 3.194 tỷ đồng so với 31/12/2010, tốc độ tăng trưởng đạt mức 21%/năm (vượt xa chỉ tiêu so với đề án đề ra từ 10 -15%/năm).

Hội NDVN với mạng lưới cán bộ hội rộng khắp từ T.Ư đến cơ sở xã, phường và đến tận các chi, tổ Hội trên cả nước, đã và đang đưa nguồn vốn Quỹ HTND đến với nông dân một cách hiệu quả.

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên nông dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên đầu tư trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao hiệu quả. Ảnh: T.H

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Quỹ HTND giai đoạn 2021-2030, Quỹ HTND phấn đấu tăng trưởng bình quân hằng năm nguồn vốn Quỹ HTND cả hệ thống đạt từ 10% trở lên theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam.

Từ nguồn vốn Quỹ HTND đã hình thành được hàng nghìn mô hình kinh tế liên kết, hợp tác, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX... Trong 10 năm qua, tổng doanh số cho vay nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống Hội đạt trên 11.141 tỷ đồng với hơn 662.000 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Không chỉ nêu bật những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội đến từ nhiều địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển Quỹ HTND. Các địa phương thực hiện có hiệu quả đề án trong 10 năm qua đều có chung 1 "công thức" thành công. Đó là Hội ND đã tham mưu kịp thời, trúng, đúng với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ…

Với tổng nguồn Quỹ HTND đạt trên 146,5 tỷ đồng, Hội ND tỉnh Bình Dương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Ông Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương cho biết: Hội ND với vai trò là cầu nối đã định hướng cho nông dân nâng cao nhận thức, lựa chọn các mô hình khởi nghiệp theo hướng bền vững, dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế, đạt năng suất, chất lượng và an toàn.

Tuyên truyền gắn với xây dựng mô hình

Bà Mạc Thanh Tâm – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Cao Bằng chia sẻ kinh nghiệm: "Cao Bằng là một trong những tỉnh nghèo của cả nước, cân đối ngân sách còn khó khăn vì vậy để tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh tập trung vào tuyên truyền, vận động từ cán bộ công nhân viên chức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mức vận động đối với cán bộ công chức, viên chức mỗi người ít nhất 1 ngày lương; mỗi nhà hảo tâm ủng hộ từ 100 nghìn đồng, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ từ 1 triệu đồng trở lên.

Theo bà Tâm để vận động tăng trưởng Quỹ HTND hiệu quả, Hội ND tỉnh Cao Bằng đã làm rõ hiệu quả sử dụng vốn Quỹ HTND thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Việc này mang lại 2 lợi ích là người ủng hộ thấy tiền ủng hộ của họ đến đúng địa chỉ; nông dân thấy tin tưởng Hội và càng gắn bó với Hội... Cũng nhờ nguồn vận động xã hội hóa nên năm 2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Cao Bằng đạt trên 47,9 tỷ đồng.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Quỹ HTND giai đoạn 2021-2030, Quỹ HTND phấn đấu tăng trưởng bình quân hằng năm nguồn vốn Quỹ HTND cả hệ thống đạt từ 10% trở lên theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đó: Đến năm 2030, các tỉnh, thành Hội có tổng nguồn vốn Quỹ HTND hiện nay dưới 20 tỷ, tăng trưởng ít nhất 20%/năm; các tỉnh, thành Hội có tổng nguồn vốn Quỹ HTND hiện nay từ 20 tỷ đến 50 tỷ, tăng trưởng ít nhất 10%/năm; các tỉnh, thành Hội có tổng nguồn vốn Quỹ HTND hiện nay trên 50 tỷ, tăng trưởng ít nhất 8%/năm, riêng các tỉnh, thành Hội có tổng nguồn vốn Quỹ HTND hiện nay trên 100 tỷ tăng trưởng ít nhất 5%/năm.

Bên cạnh đó, các cấp Hội sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, cho vay, xây dựng thành công, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết hợp tác sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; phấn đấu đến năm 2030, có 100% dự án vay vốn quỹ gắn với xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.