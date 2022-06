Mỹ đưa 71 thực thể Nga, Belarus vào danh sách đen kinh tế vì chiến tranh Ukraine

Vào ngày 3/6, Mỹ đã bổ sung 71 thực thể có trụ sở tại Nga và Belarus vào danh sách cấm các công ty Mỹ kinh doanh với họ mà không có giấy phép của chính phủ, thắt chặt các hạn chế trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, bao gồm một số nhà máy sản xuất máy bay và các viện nghiên cứu và đóng , trong nỗ lực mới nhất nhằm tước đoạt công nghệ của Mỹ, và các mặt hàng khác của quân đội Nga.

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu này nằm trong số một loạt các biện pháp trừng phạt mới mà Washington áp đặt lên, nhằm đáp trả cuộc chiến của Nga ở Ukraine, bao gồm cả lệnh cấm đối với các nhà tài phiệt Nga và các thành viên ưu tú của đất nước.

Vốn dĩ, ngành thương mại đã bị can thiệp mạnh tay khi từ cuộc xâm lược của Nga vào cuối tháng 2, để phối hợp kiểm soát xuất khẩu tiềm năng với các đồng minh toàn cầu để đảm bảo rằng, Moscow sẽ không chỉ đơn giản là thay thế xuất khẩu công nghệ từ quốc gia khác cho những xuất khẩu bị Mỹ chặn. Ảnh: @AFP.

Danh sách đen mới bao gồm các công ty của Nga và các đơn vị khác như một số đơn vị của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bao gồm Viện AA Kharkevich về các vấn đề truyền thông tin và Viện Khoa học Điều khiển VA Trapeznikov và một thực thể Belarus.

Các công ty được bổ sung bao gồm một số nhà máy máy bay và Công ty Máy bay Cổ phần Voronezh, một trong những nhà máy lớn nhất của Nga về máy bay chở khách và chở hàng, theo một số báo cáo nghiên cứu. Ngoài ra, còn có Nhà máy Hàng không Irkutsk, vốn đã sản xuất gần 7.000 máy bay với hơn 20 loại kể từ năm 1934 và vốn sản xuất dòng máy bay MC-21.

"Mỹ và các đối tác quốc tế của chúng tôi đã đưa ra những hạn chế mạnh mẽ đối với khả năng có được các vật phẩm và công nghệ mà nước này cần để duy trì sự xâm lược quân sự của mình. Hành động mới này nâng số lượng trong Danh sách thực thể do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Mỹ điều hành lên 322 thực thể, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Các quy tắc đang được áp dụng để từ chối Nga tiếp cận các sản phẩm được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không và hàng hải, Bộ trưởng Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) Alan Estevez nói.

Những nỗ lực của Bộ Thương mại Mỹ đã dẫn đến kết quả là 37 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Úc cũng như các nước thành viên của Liên minh châu Âu cùng với Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát mở rộng đối với những gì họ xuất khẩu sang Nga. Và dĩ nhiên, kể từ ngày 24 tháng 2, khi quy tắc mới đầu tiên của BIS có hiệu lực, tổng xuất khẩu của Mỹ sang Nga đã giảm xuống.

Bộ Thương mại Mỹ cũng đã thêm 71 thực thể ở Nga và Belarus vào danh sách tổ chức bị cấm của mình, trong một động thái nhằm hạn chế quyền tiếp cận công nghệ của quân đội Nga, Nhà Trắng cho biết. Ảnh: @AFP.

Mỹ nhắm mục tiêu du thuyền, nghệ sĩ cello liên quan đến Putin về cuộc chiến của Nga ở Ukraine

Chính quyền Biden cũng vừa ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm trừng phạt Nga vì cuộc xâm lược Ukraine, với các mục tiêu bao gồm một số du thuyền có liên quan đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, một nhà tài phiệt đứng đầu một nhà sản xuất thép lớn, và một nghệ sĩ cello mà họ nói là đóng vai trò như một người trung gian cho nhà lãnh đạo Nga.

Được biết, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với nền kinh tế Nga kể từ cuộc chiến diễn ra ngày 24 tháng 2, và Washington đã cam kết thực hiện nhiều biện pháp hơn miễn là chiến tranh vẫn còn tiếp diễn.

Trong bài phát biểu tại Liên bang hồi tháng 3, Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ làm việc để thu giữ các du thuyền, căn hộ sang trọng và máy bay phản lực riêng của những người Nga giàu có có quan hệ với Putin.

Mỹ nhắm mục tiêu du thuyền, nghệ sĩ cello liên quan đến Putin về cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ảnh: @AFP.

Mới đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 2/6 đã xác định hai du thuyền, gồm du thuyền Graceful gắn cờ Nga và du thuyền Olympia gắn cờ đảo Cayman là tài sản mà ông Putin quan tâm. Tổng thống Nga, người bị đưa vào danh sách đen một ngày sau cuộc chiến tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2, đã thực hiện nhiều chuyến đi trên du thuyền đó, trong đó có một chuyến ở Biển Đen với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko vào năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Mỹ cũng xác định hai du thuyền khác, Shellest và Nega, cho biết chúng đã được sử dụng bởi Putin và chúng được sở hữu của một công ty Nga bị trừng phạt.

"Giới tinh hoa của Nga cho đến nay và bao gồm cả Tổng thống Putin, dựa vào các mạng lưới hỗ trợ phức tạp để che giấu, di chuyển và duy trì sự giàu có và tài sản xa xỉ của họ", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Brian Nelson cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt của mình và vạch trần các hệ thống tham nhũng mà Tổng thống Putin và giới tinh hoa của ông ấy làm giàu cho chính mình".

Không chỉ dừng tại đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu đến Imperial Yachts, một công ty môi giới có trụ sở tại Monaco cho phép các chủ sở hữu siêu du thuyền, bao gồm cả các nhà tài phiệt Nga, cho thuê thuyền của họ khi họ không sử dụng chúng, cũng như một công ty hàng không mà họ cho biết đã tham gia vào kế hoạch chuyển máy bay cho một công ty nước ngoài để tránh bị trừng phạt.

Trong một tuyên bố gửi qua email, Imperial Yachts bác bỏ cáo buộc của Bộ Tài chính Mỹ và cho biết, họ sẽ theo đuổi "tất cả các biện pháp pháp lý hiện có để giải quyết vấn đề này kịp thời".

"Imperial Yachts thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ đầy đủ các luật và quy định trong tất cả các khu vực pháp lý mà chúng tôi hoạt động", theo tuyên bố. "Chúng tôi không tham gia vào các vấn đề tài chính của khách hàng".

Chính quyền Biden cũng bổ sung Sergei Roldugin, một nghệ sĩ cello và nhạc trưởng đã bị Liên minh châu Âu trừng phạt vì liên kết với Putin, vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt, nói rằng Roldugin là "một phần của hệ thống quản lý sự giàu có ở nước ngoài của Tổng thống Putin". Lệnh này đã đóng băng tài sản ở Mỹ của Roldugin và cấm người dân Mỹ giao dịch với nhân vật này.

Trong quá khứ, năm 2016, Putin đã bảo vệ Roldugin sau khi ông ấy bị nêu tên trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", phủ nhận có bất cứ điều gì tham nhũng về việc bạn ông tham gia vào các công ty nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 5 nhà tài phiệt Nga và các thành viên trong giới thượng lưu của đất nước, trong đó có Alexey Mordashov, một trong những người giàu nhất nước Nga. Hành động này đã đưa Mordashov, các thành viên trong gia đình và các công ty của ông ta vào danh sách đen, bao gồm cả Severstal (CHMF.MM), nhà sản xuất thép lớn và công ty khai thác vàng Nord Gold. Severstal và đại diện của Mordashov đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào từ phía Reuters. Nord Gold cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Chính quyền Biden cũng bổ sung Sergei Roldugin, một nghệ sĩ cello và nhạc trưởng đã bị Liên minh châu Âu trừng phạt vì liên kết với Putin, vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt, nói rằng Roldugin là "một phần của hệ thống quản lý sự giàu có ở nước ngoài của Tổng thống Putin". Ảnh: @AFP.

Putin tin rằng phương Tây sẽ trở nên "kiệt quệ", mắc sai lầm này đến sai lầm khác, dẫn đến khủng hoảng gia tăng



Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đào sâu vào một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài đối với Ukraine, và có khả năng sẽ không ngừng nỗ lực sử dụng vũ khí tài chính, gợi nhớ đến việc phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, để lấy đi sự giúp đỡ của phương Tây đối với Kyiv, để đáp trả cho các thành viên của giới tài chính Nga bị trừng phạt.

Putin "tin rằng phương Tây sẽ trở nên kiệt quệ", một tỷ phú Nga giấu tên có mối quan hệ tốt nói về tình hình này. Theo nhân vật này, Putin đã không lường trước được phản ứng mạnh mẽ và đoàn kết ban đầu của phương Tây, "tuy nhiên bây giờ ông ấy đang cố gắng định hình lại tình hình, và ông ấy tin rằng về lâu dài ông ấy sẽ thắng", vị tỷ phú nói. Các nhà lãnh đạo phương Tây dễ bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ bầu cử, và "ông ấy tin rằng dư luận có thể thay đổi trong tương lai".

Putin tin rằng phương Tây sẽ trở nên "kiệt quệ", mắc sai lầm này đến sai lầm khác, dẫn đến khủng hoảng gia tăng. Ảnh: @AFP.

Dân số các quốc gia EU "đang cảm thấy ảnh hưởng của những lệnh trừng phạt đó lớn hơn chúng ta- Điện Kremlin", Ông tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Publish. "Phương Tây đã mắc sai lầm này đến sai lầm khác, dẫn đến khủng hoảng gia tăng, và có thể nói rằng tất cả là do những gì đang diễn ra ở Ukraine và do những gì Putin đang làm là không chính xác".

Tư thế này có nghĩa là Điện Kremlin tin rằng, họ có thể tồn tại lâu hơn phương Tây trong việc vượt qua ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt tài chính. Tuy nhiên, Putin có rất ít lựa chọn thay thế để tiếp tục cuộc xung đột, chỉ còn với hy vọng việc phong tỏa ngũ cốc ở Ukraine nhưng nó sẽ "dẫn đến sự bất ổn ở Trung tâm phía Đông và gây ra một làn sóng người tị nạn hoàn toàn mới", Sergei Guriev, cựu chuyên gia kinh tế của Tổ chức Tái thiết và Cải thiện Tài chính Châu Âu cho biết trong một tuyên bố.

Putin đã tuyên bố rằng, "cuộc chiến tài chính" đối với Nga đã thất bại, và trên sàn, hệ thống tài chính đã được đệm cho cú sốc sơ bộ của các lệnh trừng phạt của phương Tây bởi dòng thu nhập gần 1 tỷ USD mỗi ngày từ xuất khẩu dầu và xăng sang châu Âu. Do các biện pháp kiểm soát vốn và đơn đặt hàng mà các nhà xuất khẩu của Nga thúc đẩy một nửa số tiền kiếm được từ nước ngoài của họ cho nhà nước, đồng rúp đã mạnh lên mức cao nhất trước chiến tranh.

Đó sẽ là một cuộc xung đột tiêu hao từ góc độ tài chính, chính trị và đạo đức

Tuy nhiên, Giám đốc tổ chức tài chính trung ương của Nga, Elvira Nabiullina, đã cảnh báo rằng tác động hoàn toàn của các lệnh trừng phạt của phương Tây là điều cần được cảm nhận. Lệnh cấm nhập khẩu công nghệ cao hầu như bắt đầu manh nha, trong khi tình trạng thiếu hụt một số mặt hàng hiện đang bắt đầu xuất hiện. Lạm phát đã sẵn sàng vượt quá 20% và Nga đang đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế sâu sắc nhất trong 30 năm.

Với những nguy cơ gia tăng cho tất cả các bên, "đó sẽ là một cuộc xung đột tiêu hao từ góc độ tài chính, chính trị và đạo đức", quan chức Nga tuyên bố. "Mọi người dường như đã sẵn sàng cho mùa thu", khi ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt sẽ trở nên gay gắt nhất, Elvira Nabiullina nói.



Huỳnh Dũng -Theo Bloomberg/Reuters/Foxnews/NDTV/Categoryportal