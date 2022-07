Top 10 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 cao nhất Hà Nội

Những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 đã chính thức được công bố vào tối ngày 9/7 - vào đúng 1 ngày sau khi Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm thi.

Theo danh sách do Sở GDĐT Hà Nội công bố, Top 10 trường có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2022 ở Hà Nội như sau:

STT Tên trường Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 1 THPT Chu Văn An 43,25 2 THPT Yên Hòa 42,25 3 THPT Phan Đình Phùng 42 4 THPT Việt Đức 41,75 5 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 41,75 6 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 41,75 7 THPT Nguyễn Gia Thiều 41,75 8 THPT Thăng Long 41,5 9 THPT Kim Liên 41,25 10 THPT Nhân Chính 40,75

Mặc dù có sự dịch chuyển giữa các trường với nhau qua các năm nhưng nhìn bảng so sánh điểm chuẩn vào lớp 10 ở các trường THPT ở Hà Nội cho thấy đây vẫn là nhóm có mức điểm chuẩn cao nhất các năm.



Năm 2021, 2020 top 10 trường THPT của Hà Nội lấy điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất sau khi đã điều chỉnh hạ là:

Sở GDĐT cho biết, về kỳ thi năm nay, công tác ra đề thi năm nay tiếp tục được Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng thi lưu ý là một khâu rất quan trọng trong công tác tổ chức kỳ thi; yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối về đề thi, bài thi, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình các bước nghiêm ngặt đảm bảo an ninh, an toàn.

Có 1.382 bài thi môn Ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm; 3.364 bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10; 256 bài thi môn Toán đạt điểm 10. So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, nhìn chung, kết quả bài thi năm học 2022-2023 cao hơn, do đó trung bình điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ so với năm học 2021-2022.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2022. Ảnh: Phạm Hưng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội đã được tổ chức vào các ngày 18 đến 20/6. Trong đó ngày 18/6 thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ; sáng 19/6 thi môn Toán; ngày 20/6 thi các môn chuyên. Theo quy định của Hà Nội, mỗi thí sinh có 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập khối không chuyên. Trong đó, các nguyện vọng 1 và 2 phải trong khu vực tuyển sinh tương ứng với địa bàn thí sinh có hộ khẩu thường trú. Nguyện vọng 3 có thể đăng ký ở khu vực bất kỳ trong 12 khu vực tuyển sinh của Hà Nội.