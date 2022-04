Top 5 hợp đồng làm thay đổi vận mệnh của Chelsea: Ai là số 1?

Trong vòng 2 thập kỷ qua, Chelsea đã vươn mình mạnh mẽ để trở thành CLB hàng đầu thế giới. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của 5 cái tên dưới đây.

1. Frank Lampard (2001-2014)

Lampard đang là cây săn bàn vĩ đại nhất của Chelsea. Ảnh: Getty.

Ngày 1/7/2001, Lampard đã chia tay West Ham để chuyển sang đầu quân cho Chelsea với giá 14,4 triệu bảng. Đây chính là bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử Chelsea.

Tuy thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng Lampard vẫn đang là cầu thủ ghi nhiều bản thắng nhất trong lịch sử Chelsea với 211 bàn, nhiều hơn 9 bàn so với người xếp sau là Bobby Tambling. Theo thống kê của Ban tổ chức Premier League, "Người không phổi" xếp thứ 4 trong lịch sử giải đấu về số bàn thắng và kiến tạo với 144 bàn và 102 đường chuyền "dọn cỗ" cho đồng đội lập công.

Chính những đóng góp to lớn của Lampard đã góp phần giúp Chelsea đoạt 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup, 2 siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 Europa League. Danh hiệu duy nhất mà cựu tuyển thủ Anh còn thiếu trong màu áo "The Blues" là FIFA Club World Cup.

2. Eden Hazard (2012-2019)

Hazard từng có một thời "làm mưa làm gió" ở Premier League. Ảnh: Getty.

Ngày 4/6/2012, Chelsea bỏ ra 32 triệu bảng để mua Eden Hazard từ Lille. Đóng góp của cầu thủ chạy cánh người Bỉ cho Chelsea là 110 bàn sau 352 lần ra sân trên mọi đấu trường. Hiện anh xếp thứ 9 trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Sau 7 năm gắn bó, Hazard cùng Chelsea chinh phục 2 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 League Cup và 1 Europa League. Trong những lần đăng quang đó, ngôi sao 31 tuổi đều là người góp công lớn.

Do đã "no nê" danh hiệu cùng Chelsea nên Hazard quyết định chia tay đội chủ sân Stamford Bridge để chuyển sang đầu quân cho Real Madrid vào Hè 2019. Thương vụ này giúp "The Blues" thu về 103,5 triệu bảng.

3. Didier Drogba (2004-2012, 2014-2015)

Khi còn thi đấu cho Chelsea, Drogba luôn gieo rắc "nỗi kinh hoàng" cho các thủ đối phương. Ảnh: Getty.

1 tháng sau khi lên dẫn dắt Chelsea, HLV Jose Mourinho đã quyết định bỏ ra 24 triệu bảng để mua Didier Drogba từ Marseille vào tháng 7/2004. Khi đó, không ít chuyên gia nhận định rằng, đội bóng thành London đã bị hớ, bởi tài năng của Drogba không tương xứng với số tiền này.

Tuy nhiên, Drogba đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành tiền đạo số một ở Chelsea và cũng là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới lúc bấy giờ. Ở cả 2 giai đoạn, "Voi rừng" ghi được tổng cộng 164 bàn sau 381 lần ra sân trên mọi đấu trường và xếp thứ 4 ở danh sách những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.

Trong đó phải kể tới 10 bàn thắng mà anh ghi được ở 10 trận chung kết đã góp mặt cùng Chelsea. Đáng chú ý nhất là bàn gỡ hòa 1-1 ở trận chung kết Champions League 2011-2012 với Bayern Munich (Chelsea thắng 4-3 trên loạt đá luân lưu sau khi hòa 1-1 qua 120 phút). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội chủ sân Stamford Bridge "lên đỉnh" châu Âu.

Các danh hiệu mà Pogba giành được cùng Chelsea gồm 4 Premier League, 4 FA Cup, 3 League Cup, 2 Siêu cúp Anh và 1 Champions League.

4. N'Golo Kante (2016-nay)

Kante chính là "lá phổi" của Chelsea từ năm 2016 đến nay. Ảnh: Getty.

Sau khi cùng Leicester City tạo ra "địa chấn" bằng việc đăng quang ngôi vô địch Premier League 2015-2016, N'Golo Kante đã nói lời chia tay đội chủ sân King Power để chuyển sang đầu quân cho Chelsea với giá chỉ 32 triệu bảng.

Ngay mùa giải đấu tiên gắn bó với Chelsea, Kante đã hòa nhập cực nhanh và trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp "The Blues" vô địch Premier League 2016-2017. Ngoài ra, ngôi sao 31 tuổi còn cùng đội bóng giành 1 FA Cup, 1 Champions League, 1 Europa League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup.

Tuy không nổi bật ở khả năng ghi bàn, nhưng với nền tảng thể lực sung mãn, thi đấu tốc độ cùng khả năng đánh chặn tốt, Kante đã giúp Chelsea chặn đứng vô số đợt tấn công của đối thủ. Vài năm trở lại đây, tiền vệ người Pháp dần hoàn thiện kỹ năng chuyền bóng phát động tấn công.

5. Petr Cech (2004-2015)

Cech nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League 2011-2012. Ảnh: Getty.

Tháng 7/2004, HLV Chelsea khi đó là Mourinho quyết định đầu tư 7 triệu bảng để mua Petr Cech từ Rennes nhằm bắt dự bị cho Carlo Cudicini. Tuy nhiên, do Cudicini dính chấn thương nên Cech được chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin dùng.

Ngay mùa giải đầu tiên chơi cho Chelsea, Cech đã giành giải Găng tay vàng Premier League khi giữ sạch lưới 21 trận và góp công lớn giúp "The Blues" lên ngôi vô địch.

10 năm tiếp theo, Cech vẫn là thủ môn không thể thay thế của Chelsea. Thành tích của cựu thủ thành người CH Czech tại sân Stamford Bridge gồm 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 FA Cup, 3 League Cup, 2 Siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 Europa League.