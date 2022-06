Hành trình Miss Universe Vietnam 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) dần đi đến hồi kết. Top 41 thí sinh đang gấp rút chuẩn bị cho đêm chung kết sắp tới với mong muốn trở thành chủ nhân của vương miện "Vinawoman – Infinity". Sau đêm bán kết, một số thí sinh đã có sự bứt phá, tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Cộng đồng fan sắc đẹp đã gọi tên 5 cô gái được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ngọc Châu được dự đoán tỏa sáng tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Trong đêm bán kết, Ngọc Châu đã có sự thể hiện xuất sắc, không làm người hâm mộ thất vọng. Trên các diễn đàn sắc đẹp, Ngọc Châu nhận được nhiều phản hồi tích cực và được dự đoán sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ngọc Châu thuộc top thí sinh được đánh giá cao tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Ngọc Châu (sinh năm 1994, quê Tây Ninh) được đánh giá là thí sinh "đáng gờm" nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 80-60-90cm. Ngọc Châu là chân dài có kinh nghiệm trình diễn trên nhiều sàn diễn và nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay, Ngọc Châu từng là Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2018. Năm 2019, mỹ nhân Tây Ninh đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt top 10 chung cuộc. Kết thúc cuộc thi, Ngọc Châu được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019.

Sắc vóc nóng bỏng của Ngọc Châu. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Không ít ý kiến cho rằng, Ngọc Châu là thí sinh đã có sẵn mọi tố chất cũng như kinh nghiệm. Cô nàng chỉ cần may mắn là chạm tay đến vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Những người yêu mến chân dài này hy vọng cô sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi sắc đẹp đình đám này.

Lê Hoàng Phương

Trở lại với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau ba năm, Lê Hoàng Phương là một trong những thí sinh thuộc nhóm ứng cử viên hàng đầu trở thành chủ nhân vương miện "Vinawoman – Infinity". Với lợi thế là ánh mắt biết nói, đôi chân dài miên man cùng làn da nâu khỏe khoắn người đẹp Khánh Hòa dễ dàng chiếm được cảm tình từ khán giả.

Trong đêm bán kết, ở phần trình diễn trang phục áo tắm, Lê Hoàng Phương tự tin sải bước trên sân khấu khiến khán giả không thể rời mắt. Bộ áo tắm khoét eo tôn lên nhiều lợi thế về hình thể của cô nàng.

Sang đến phần trình diễn trang phục dạ hội, Lê Hoàng Phương mặc bộ váy được lấy ý tưởng từ những cánh san hô mềm mại của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Trang phục xuyên thấu kết hợp với những đường cắt xẻ khoe tối đa vẻ đẹp hình thể của cô. Cuối đêm thi, Lê Hoàng Phương được trao giải "Best catwalk". Đây cũng là kết quả được nhiều người ủng hộ.

Sự thể hiện của Lê Hoàng Phương tại đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: Miss Universe Vietnam 2022)

Trước đêm bán kết, Lê Hoàng Phương từng lọt top 10 "Best English Skill", top 11 "Best Interview", top 5 "Người đẹp biển" và là thí sinh đứng đầu tập 6 chương trình "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" với chủ đề "Raise your voice". Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán Lê Hoàng Phương lọt top 3 chung cuộc.

Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng 86-61-94,5cm, cô đến từ Khánh Hòa. Ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô đã gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, đường cong nóng bỏng và kỹ năng trình diễn ấn tượng. Được biết, Lê Hoàng Phương đã ghi tên mình vào Top 5 Người đẹp biển của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Cơ hội nào cho Hương Ly tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong làng mẫu và từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Hương Ly có phần thể hiện tốt trên sân khấu. Trong đêm bán kết, cô gây chú ý khi diện bộ váy từ giấm ăn trình diễn trên sân khấu. Bộ váy được người đẹp gốc Gia Lai và nhà thiết kế thuộc Hiệp hội thời trang Anh Quốc mất khoảng thời gian hơn 6 tháng nghiên cứu và thực hiện.

Hương Ly có nhiều kỹ năng trình diễn, tạo dáng trước ống kính. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Kết thúc đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hương Ly được gọi tên nhận giải phụ "Best Introduction". Sau đêm bán kết, nhiều khán giả đã đưa ra dự đoán Hương Ly sẽ chắc suất top 3 chung cuộc. Trước khi đến với cuộc thi sắc đẹp đình đám này, chân dài từng lọt vào top 5 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2019 và là Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015.

Bộ trang phục của Hương Ly gây ấn tượng với công chúng tại đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Với chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 79-62,5-92cm cùng kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp, đẹp mắt, Hương Ly dễ dàng gây ấn tượng với ban giám khảo và công chúng. Cô từng giành chiến thắng ở tập 8 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022".

Ngô Bảo Ngọc

Ngô Bảo Ngọc đang chứng minh cho khán giả thấy cô là thí sinh có sự bứt phá rõ rệt ở chặng cuối Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng nước da nâu khỏe khoắn, phong thái tự tin và lối trang điểm ấn tượng. Ngô Bảo Ngọc có chiều cao 1,74m và số đo lần lượt là 85-63-94cm.

Sắc vóc gợi cảm của Ngô Bảo Ngọc. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Nhiều khán giả ví Ngô Bảo Ngọc như "búp bê sống" vì tỏ ra tiếc nuối khi cô không giành được giải thưởng "Best Body" trong đêm bán kết. Đa số ý kiến dự đoán, trong đêm chung kết sắp tới, Ngô Bảo Ngọc dễ dàng lọt top 5 chung cuộc, cạnh tranh với những đối thủ còn lại để giành lấy ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Ngô Bảo Ngọc (sinh năm 1995, TP.HCM) từng là sinh viên khoa Vận tải, chuyên ngành Quản trị Vận tải tại Học viện Hàng không Việt Nam. Khác với nhiều mỹ nhân khác, Bảo Ngọc chưa có kinh nghiệm tham gia cuộc thi sắc đẹp. Trước đây, Bảo Ngọc từng được biết đến là một hot girl, diễn viên tham gia MV "Oh my chuối" của Sĩ Thanh, MV "Mình yêu từ bao giờ" của Miu Lê và series "Cô giáo Khánh"…

Ngô Bảo Ngọc là thí sinh có sự bứt phá ở chặng cuối cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Lê Thảo Nhi

Ngay khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khởi động, Lê Thảo Nhi là gương mặt gây chú ý và được đánh giá cao. Cô nhận được nhiều kỳ vọng không kém cạnh bất kỳ những cái tên được nêu ở trên. Ở chặng đường cuối cùng, Lê Thảo Nhi càng chứng tỏ với ban giám khảo và khán giả cô là một trong những thí sinh "không phải dạng vừa".

Lê Thảo Nhi là nhân tố nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Trải qua nhiều phần thi thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, phần thể hiện của Lê Thảo Nhi được đánh giá là nổi bật, có sự tiến bộ rõ rệt. Trong đêm bán kết vừa qua, thí sinh này diện chiếc đầm do chính cô thiết kế. Bộ váy được lấy ý tưởng từ "kén sâu hóa bướm". Thiết kế của Lê Thảo Nhi nhận về phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Cũng trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Thảo Nhi nhận được giải thưởng phụ "Best English Skill". Tuy yếu tố chiều cao là một bất lợi nhưng với sắc vóc, lối tư duy sáng tạo và giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Đức trôi chảy, Lê Thảo Nhi vẫn có cơ hội giành được chiến thắng tại cuộc thi này.

Lê Thảo Nhi hạnh phúc sau khi nhận được giải thưởng phụ. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ được diễn ra vào tối 25/6 tới tại TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.