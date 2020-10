Top 8 siêu nhí dễ thương hút hồn

Bé An Minh Châu tên thường gọi là Sữa, sinh ngày 9/1/2017 hiện đang học Mầm non tư thục Dream House tại Hà Nội. Là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. An Minh Châu từ nhỏ đã rất hiếu động và thích biểu diễn trên sân khấu. Bố mẹ đều làm kinh doanh nhưng Minh Châu lại rất thích nhảy múa và trình diễn thời trang. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và sự hồn nhiên trong trẻo của Minh Châu giúp cô bé nhanh chóng trở thành một gương mặt hot trong làng thời trang trẻ em. Minh Châu xuất hiện trong rất nhiều chương trình lớn phát sóng truyền hình như: Ngôi Sao Nhí VTC, Vầng trăng tuổi thơ VTC, Gold Star Awards, Happy Queen. Minh Châu rất thích mặc đầm công chúa, thích thiết kế thời trang. Ước mơ của cô bé sau này sẽ trở thành một người mẫu hoặc là một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.



Bé Kang Su A sinh năm 2017, hiện đang học trường Mầm non tại Hà Nội. Bố là người Hàn, mẹ là người Việt. Kang Su A sở hữu nét đẹp khác biệt và đáng yêu. Kang Su A từng vượt qua 2000 thí sinh Angel Baby giành giải thí sinh được yêu thích nhất năm 2020. Tuy mới 3 tuổi nhưng Kang Su A đã có một bảng thành tích khủng với Seri các chương trình lớn từng tham gia. Mỗi khi xuất hiện trước ống kính Kang Su A rất tự tin và biết tạo rất nhiều dáng. Cô bé hiện đang là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng thời trang lớn và nhận những khoản cát-xê không nhỏ. Kang Su A là mẫu nhí triệu view trên mạng Xã Hội, cô bé có nhiều concept ảnh đốn tim và gây bão mạng. Ước mơ của Kang Su A sau này sẽ trở thành một siêu mẫu. Kang Su A là gương mặt nhiều hứa hẹn sẽ càng được chú ý hơn khi lớn lên và trở thành một sao hot trong làng thời trang.

Bé Phạm Thảo Nhi, tên thường gọi là Xuka. Sinh năm 2016, hiện đang học Trường Mầm non Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội. Thảo Nhi sở hữu gương mặt búp bê, thần thái chuyên nghiệp và biểu cảm siêu yêu trước ống kính. Cô bé có năng khiếu mẫu, diễn xuất, review sản phẩm, ca hát, nhảy múa. Là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Bắt đầu từ hơn 2 tuổi Xuka đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, thích nhảy, thích tạo dáng trước ống kính, thích được đứng trên sân khấu biểu diễn. Tới lúc gần 4 tuổi bố mẹ Xuka mới có điều kiện để cho con theo đuổi đam mê của mình. Xuka là gương mặt sáng giá đại diện cho nhiều nhãn hàng Thời Trang như: Tủ đồ của nhí, Ilaby Dress, Unifriend, Carrot, The kid Lab, Thaos Tay Dress. Xuka cũng tham gia nhiều Sitcom cho các thương hiệu thời trang, quay TVC Quảng cáo cho trường Mầm non Little me Academy…

Bé Lê Ngọc Thanh Tú sinh ngày 21/6/2015, hiện đang học mầm non tại trường Emasi Vạn Phúc, năng khiếu của Thanh Tú là múa Ballet, ca hát và trình diễn thời trang. Thanh Tú được ghi hình hát đơn ca trên đài Bình Phước, là thành viên đội Sơn ca Nhà thiếu nhi Quận 3. Cô bé cũng từng diễn tại các sân khấu lớn như: Sân khấu Ngôi Sao ở Đầm Sen, chương trình Mừng sinh nhật Bác ở Nhà hát Thành phố phát sóng HTV. Gương mặt xinh xắn, nụ cười hồn nhiên đáng yêu là điểm cộng của mẫu nhí tí hon này. Ước mơ của Thanh Tú là sẽ trở thành một bác sĩ để cứu người.

Bé Lê Ngọc Bảo Châu sinh ngày 10/11/2015 hiện đang học Trường mầm non tư thụ Bảo Nghi - Duyên Hải - Trà Vinh. Là con một trong gia đình, ba mẹ làm kinh doanh vật liệu xây dựng. Bảo Châu có năng khiếu ca hát, nhảy múa, kể chuyện. Cô bé thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ của trường và của địa phương. Tuy mới 5 tuổi nhưng Bảo Châu rất tự tin trước ống kính, gương mặt như thiên thần và niềm đam mê nghệ thuật giúp Bảo Châu trở thành gương mặt được yêu thích. Ước mơ của Bảo Châu sau này sẽ trở thành người mẫu được biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn và gặp những bạn bè cùng sở thích.

Bé Trần Châu Bảo An hiện đang học lớp 4 trường Nguyễn Thái Bình. Bảo An là thành viên của nhóm nhảy Dancing Queens, là thành viên của đội tuyển Aerobic Nhà Thiếu nhi quận 12, TP Hồ Chí Minh. Từ nhỏ Bảo An đã thích nhảy và đạt được những thành tích cao như: Giải nhất Aerobic TP 2018, Giải nhất tài năng nhí tiết mục nhảy do Nhà thiếu nhi tổ chức, Giải nhất tài năng VAE, Giải nhất thời trang của Quận tổ chức, Tốp 30 Cuộc thi hoa khôi của Học viện H2O tổ chức, Giải nhất tài năng của NTK Phương Hồ. Là người mẫu của NTK Khôi Nguyễn, Áo dài đẹp Khôi Nguyễn. Ngoài ra Bảo An còn tham gia diễn rất nhiều buổi thiện nguyện. Không chỉ có năng khiếu nhảy, catwalk cũng là sở trường của cô bé. Bảo An ước mơ sẽ là một người mẫu nổi tiếng trong tương lai.

Bé Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 04/12/2013 hiện đang học Trường tiểu học Đan Phượng - Hà Nội. Bố là giáo viên, mẹ là kế toán. Gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng Mai Linh lại rất đam mê các bộ môn nhảy múa, đàn, hát. Cô bé thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Không chỉ tài năng Mai Linh còn có thành tích học tập xuất sắc. Cô bé học rất tốt môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Ước mơ của Mai Linh là trở thành một người thành công trong tương lai. Giúp được nhiều bạn nhỏ có hoàn cành khó khăn trong cuộc sống.

Bé Hà Sơn Tùng sinh năm 2014 hiện đang học Trường mầm non 8/3 - Lạng Sơn. Sơn Tùng là một mẫu nhí triển vọng của Lạng Sơn. Câu bé có năng khiếu tạo dáng, catwalk và biểu cảm tốt trước ống kính. Sơn Tùng từng tham gia nhiều chương trình thời trang. Gương mặt sáng, gu thời trang cá tính giúp Sơn Tùng được rất nhiều nhãn hàng uy tín mời cộng tác làm người mẫu ảnh. Ước mơ của Sơn Tùng sau này sẽ trở thành một người mẫu biểu diễn trên các sàn Catwalk chuyên nghiệp.