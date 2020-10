Top 8 siêu nhí đốn tim chỉ bởi 1 nụ cười

Bé Nguyễn Tố Uyên hiện đang học lớp 4A3 Trường tiểu học Nguyễn Du, Thành phố Lào Cai. Tố Uyên là gương mặt sao nhí của Lào Cai. Cô bé có khả năng catwalk, mẫu nhí và diễn xuất. Tố Uyên từng tham gia rất nhiều chương trình lớn mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Cô bé từng lọt Tốp 13 Thiên Thần Catwalk 2019, Tốp 10 Tài năng xuất sắc của Time Star Lào Cai, Giải Ba Tinh hoa Việt Nam.

Đặc biệt năm 2019 Tố Uyên giành giải Quán Quân Kids Fashion Sắc Hạ và là Đại sứ Đông Nam Á Asian 2019. Gương mặt dễ thương, nụ cười tươi tắn và sự đa tài giúp Tố Uyên có rất nhiều người hâm mộ và yêu quý. Ước mơ của Tố Uyên sau này sẽ trở thành một nghệ sỹ hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Bé Thái Bảo Nam Sinh ngày 24/12/2011, hiện đang học Lớp 4A4 Trường tiểu học Phương Trung - Thanh Oai - Hà Nội. Bảo Nam là gương mặt mẫu ảnh nổi bật trong làng thời trang trẻ em, cậu bé từng tham gia chụp mẫu cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Gương mặt khôi ngô tuấn tú; nụ cười sáng và thần thái tự tin trước ống kính khiến Bảo Nam luôn thu hút mọi người xung quanh. Cậu bé được ví như một hoàng tử nhí trong làng thời trang. Ước mơ của Bảo Nam sau này sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp hoặc là một diễn viên điện ảnh.

Bé Huỳnh Phạm Uyên Thy sinh ngày 26/1/2012, hiện đang học Trường Vstar School. Uyên Thy có nụ cười thân thiện và trong sáng. Cô bé có khả năng nhảy múa, đàn piano và trình diễn thời trang. Uyên Thy từng tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình lớn như: Việt Nam Fashion Week 2019 của siêu mẫu Xuân Lan. Thần thái tự tin, khả năng tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính nên Uyên Thy được rất nhiều người yêu thích. Tuy mới 8 tuổi nhưng Uyên Thy đã là một gương mặt nhí nhiều triển vọng. Ước mơ của cô bé sau này sẽ trở thành một người mẫu được đi khắp mọi miền biểu diễn và gặp gỡ những bạn bè cùng sở thích.

Bé Nguyễn Vũ An Chi sinh ngày 9/9/2017 hiện đang học Trường mầm non Tùng Star - Hà Nam. An Chi có năng khiếu múa, nhảy, hát, diễn xuất. Tuy mới 3 tuổi nhưng An Chi đã thể hiện là một cô bé vô cùng thông minh và có trí nhớ cực tốt. An Chi rất thích tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Cô bé lúc nào cũng tươi tắn và cười mỗi khi có người chụp ảnh mình. An Chi là hạt giống văn nghệ của trường và của lớp. Ước mơ của An Chi sau này sẽ trở thành một người mẫu hoặc là một ca sĩ, diễn viên điện ảnh.

Bé Lê Thị Thiên Thiên sinh ngày 24/6/2016 hiện đang học lớp 4 tuổi Trường mầm non Chân Trời Mới - Thị Trấn Cồn - Hải Hậu - Nam Định. Bố là người Trung Quốc, mẹ là Người Việt, Thiên Thiên sở hữu ngoại hình dễ thương và ăn ảnh. Cô bé có năng khiếu múa, mẫu ảnh và rất giỏi tiếng Anh. Hiện Thiên Thiên đang theo học tại Câu Lạc Bộ Sky High, cô bé là một trong những gương mặt nổi bật của Câu Lạc bộ và được tham gia biểu diễn rất nhiều chương trình lớn. Ước mơ của Thiên Thiên sau này sẽ trở thành một diễn viên múa.

Bé Nguyễn Ngân Khánh sinh ngày 3/11/2015 hiện đang học lớp 5 tuổi Trường mầm non Chân Trời Mới - Hải Hậu - Nam Định. Cô bé có năng khiếu múa, hát, uốn dẻo và nói tiếng Anh. Ngân Khánh từng tham gia biểu diễn nhiều chương trình lớn của Trung ương và địa phương. Hiện cô bé là một trong những gương mặt nổi bật của Câu Lạc Bộ Sky High. Ngân Khánh từng được tham gia nhảy Vì Môi Trường Xanh phát sóng trên đài truyền hình VTC. Ước mơ của Ngân Khánh sau này sẽ trở thành một chiến sĩ công an.

Bé Hà Ngân Khánh sinh ngày 10/2/2017 hiện đang học Trường Mầm non Hoa Sữa - Gia Lâm - Hà Nội. Ngân Khánh là mẫu ảnh có nụ cười tươi sáng và rạng rỡ, luôn tự tin tạo dáng và biểu cảm tốt trước ống kính. Trong gia đình Ngân Khánh còn một cậu em trai sinh đôi, bố mẹ đều không làm công việc liên quan nghệ thuật nhưng Ngân Khánh bộc lộ rất nhiều năng khiếu. Ngoài khả năng Catwalk và tạo dáng trước ống kính thì Ngân Khánh còn có năng khiếu Yoga. Ước mơ của Ngân Khánh sau này sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Bé Vũ Nguyễn Hải Phong sinh ngày 16/3/2017 hiện đang học Trường mầm non Ngôi Sao IQ. Hải Phong còn có biệt danh khác là Tí- Grinny. Tuy mới 3 tuổi nhưng Hải Phong đã bộc lộ rất nhiều năng khiếu nghệ thuật: Hát, nhảy và diễn kịch. Hải Phong rất hay cười và thích chụp ảnh. Ngoài khả năng nghệ thuật Hải Phong còn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Cậu bé thông minh và học rất nhanh. Ước mơ của Hải Phong sau này sẽ trở thành một chiến sỹ công an hoặc là một phi công.