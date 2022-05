Món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò: Ghẹ hấp me

Ghẹ thì ở biển nơi nào cũng có, nhưng du khách đến biển mảnh đất này chắc chắn không quên được món ghẹ hấp me dân dã ở nơi đây. Những con ghẹ chắc, có gạch, được làm sạch, bóc mai, để riêng thành 2 phần. Người chế biến khéo léo tẩm một chút xì dầu, mì chính, ớt tiêu lên toàn thân ghẹ cho ngấm đều. Sau đó thả ghẹ vào chảo dầu nóng rực cho tới khi ghẹ chuyển màu đỏ thì vớt ra.

Ghẹ hấp me là món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò. Ảnh: dulichkhatvong.

Để món ghẹ hấp me thơm ngon, quan trọng là người chế biến phải cho lượng me thế nào cho vừa, cho đậm đà. ở nơi này rất sẵn me khô, chỉ cần cho me vào bát nước sôi, bóp nhẹ, bỏ hạt, sau đó cho sả, tỏi, mì chính, đường, hạt tiêu, ớt cay vào rim me. Phi thơm tỏi, cho ghẹ vào xóc đều rồi cho nước sốt me vào đun cho đến khi hơi sền sệt.

Món ghẹ hấp me khiến du khách cứ hít hà, tận hưởng hương vị đậm đà bởi vị chua, mặn, ngọt cộng thêm mùi thơm hấp dẫn của sả, tỏi và mùi đặc trưng của ghẹ, tạo nên một món ăn hấp dẫn.

Cá giò bảy món là món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò

Về Cửa Lò, du khách chưa thưởng thức ăn được chế biến từ cá giò thì thực sự chưa đến xứ biển này. Mấy năm gần đây, nơi này mới có thêm một đặc sản mới, đó là cá giò, một loại cá có độ dinh dưỡng cao nhưng lại không gây béo phì nên rất được du khách ưa chuộng. Giống cá được nhập từ Nauy và được nuôi thí điểm ở Đảo Ngư, khi trưởng thành thường nặng khoảng 30kg.

Thương thức Cá giò bảy món - món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò. Ảnh: amthunghean.



Cá giò bắt lên khá hung dữ, nhưng qua bàn tay khéo léo của người đầu bếp, thịt cá có thể chế biến thành 7 món hấp dẫn như gỏi cá, cá hấp sả, lòng cá xào, lẩu cá, cháo cá, vây cá rán, da chiên giòn rất hấp dẫn.

Món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò: Cháo lươn

Tuy không phải là sản phẩm của mảnh đất này, nhưng cháo lươn đã góp phần làm hoàn mĩ thú vui ẩm thực của du khách khi về nghỉ dưỡng ở thị xã biển này. Từ lâu, cháo lươn đã là đặc sản nổi tiếng của xứ Nghệ.

Thực khách khó lòng bỏ qua món cháo lươn trong hành trình khám phá món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò. Ảnh: toplist.

Những con lươn béo vàng, được làm sạch, lấy hai thanh tre kẹp vào đầu lươn và cho vào nồi nấu với gạo. Khi cháo chín đến độ, thịt lươn sẽ tự bóc ra khỏi xương và hòa vào cháo. Lấy đầu và xương bỏ ra ngoài, đun thêm một lúc cho cháo nhừ rồi mang ra cho gia vị vào ăn nóng. Đây là món ăn khá bổ dưỡng và hấp dẫn du khách.

Thưởng thức món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò với gợi ý mọc cua bể

Du khách khi đến xứ Nghệ, sau khi vui đùa thỏa thích với sóng biển Cửa Lò, hãy thưởng thức món mọc cua bể nổi tiếng ở nơi này, món ăn có mùi thơm quyến rũ và giàu chất đạm.

Thưởng thức món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò với gợi ý mọc cua bể. Ảnh: dulichviet.

Để tạo ra món mọc cua bể, người chế biến phải rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Thịt cua được gỡ nhỏ, thêm một lạng thịt giã nhỏ, một chút tiêu, hành khô, nước mắm, thêm một chút mộc nhĩ và nấm hương thì vị sẽ càng thêm ngon. Những nguyên liệu này đem trộn đều cho ngấm rồi đắp vào mai cua. Sau đó đặt đĩa cua vào nồi hấp chín. Người chế biến phải canh sao cho nhân thịt cua vừa tới chín, sau đó lấy lòng đỏ trứng phết đều lên lớp thịt đã chín, rồi bỏ vào hấp lại vài phút.

Khi bày ăn, người ta cắm chân cua đã luộc chín vào mai giống như cua đang sống, nhưng mùi vị thơm quyến rũ của cua, thịt, hành, và gia vị trộn với nhau khiến du khách ăn một lần nhớ mãi.

Món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò: Cháo nghêu

Món cháo nghêu hấp dẫn thực khách khám phá những món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò. Ảnh: blogdulich.

Đây là món ăn rất thú vị vào ban đêm khi du khách dạo chơi ở đây. Nghêu được luộc lên, lấy nước nấu cháo, ruột nghêu rán lên với các loại gia vị. Khi cháo chín trộn nghêu với cháo rồi đổ vào bát đã bỏ sẵn rau thơm. Mùi thơm của gạo, quyện với mùi vị của nghêu, của rau thơm tạo nên một món ăn thanh nhã. Cháo nghêu cung cấp nhiều chất đạm, tăng thêm sinh lực sau một ngày tham quan mệt mỏi.

Mực nháy là món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò

Món mực nháy nướng ở vùng này từ lâu đã hấp dẫn du khách khi đến xứ biển. Mực ở đây tươi ngon, khi mới câu lên có màu trắng trong. Thật thú vị sau khi tắm biển, nằm dài trên chiếc ghế ở một vài quán ven biển, thưởng thức mùi thơm ngào ngạt của mực nướng trên bếp, thư thái tận hưởng cuộc sống.

Mực nháy là nguyên liệu tạo nên nhiều món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò. Ảnh: dulichxunghe.

Mực có rất nhiều cách để chế biến, nhưng đơn giản nhất là cho lên bếp than hồng nướng khi vừa bắt được từ dưới biển, rất thơm ngon.

Món mực nháy nướng thu hút du khách tại Cửa Lò. Ảnh: amthucxunghe.

Món mực còn có thể luộc, rim, nhồi thịt rán, làm chả mực nhưng món ăn thú vị hơn có lẽ là mực trộn tép bưởi. Đây là món dùng để ăn chơi sau một ngày thỏa sức thăm thú, tắm biển Cửa Lò.

Để món ăn này thơm ngon, người đầu bếp phải khéo léo chọn loại bưởi ngon, bóc vỏ, bỏ hạt, lấy tép tươi sau đó lấy mực khô nướng chín xé nhỏ đặt vào đĩa trên tép bưởi. Người ta lấy tỏi giã nhỏ, đường, mì chính, đường, hạt tiêu hòa trong nước mắm, đem rưới lên đĩa mực trộn với tép bưởi, tạo nên món ăn có mùi rất lạ, hấp dẫn.

Ẩm thực Cửa Lò vẫn còn rất nhiều món ăn nổi tiếng chờ đợi du khách khám phá. Nếu có dịp ghé thăm những bãi tắm tại nơi đây, thực khách đừng quên thưởng thức những món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò và cảm nhận hương vị biển qua qua từng món ăn kể trên.