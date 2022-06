Ẩm thực Hội An: Cao lầu

Cao lầu xứng đáng được đứng đầu trong danh sách các món đặc sản mà ai cũng nên thử một lần trong chuyến du lịch Hội An của mỗi du khách.

Có tên gọi cao lầu thực ra là vì món ăn này hay được bày bán trên tầng hai và sân thượng của nhà hàng. Cũng là món ăn thuộc họ nhà bún, tuy nhiên món bún cao lầu có phần khác biệt hơn so với phở, mì quảng… vì sợi cao lầu được làm từ loại gạo ngon ngâm trong nước tro củi lấy từ Cù Lao Chàm.

Cao lầu - món ăn trứdanh ẩm thực Hội An. Ảnh: nganla.21

Sau khi ngâm, gạo được xay trong nước giếng Bá Lễ trong và mát nổi tiếng khắp phố cổ. Gạo xay thành bột rồi đem hấp nhiều lần, cắt sợi phơi khô. Khi ăn, tô cao lầu được cho thêm thịt xíu, da heo chiên giòn, tóp mỡ, giá trụng, rau thơm và chan nước sốt từ thịt xíu. Tất cả hòa quyện làm nên món ăn độc đáo vang danh phố cổ.

Cơm gà – món ngon nổi tiếng của ẩm thực Hội An

Cơm gà Hải Nam được tìm thấy ở khắp Đông Nam Á, như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Việt Nam… Ở Việt Nam, món cơm gà rất phổ biến và dường như trở thành đặc sản. Vì thế du lịch Hội An vào bất kỳ thời gian nào cũng đừng quên thưởng thức những bát cơm thơm ngon bắt mắt.

Cơm gà – món ngon nổi tiếng của ẩm thực Hội An. Ảnh: ohayo_saigon

Món cơm gà đặc biệt ở chỗ được nấu từ chính nước luộc gà, pha thêm nghệ và tẩm gia vị cho hạt cơm vàng óng, dẻo thơm vừa nhìn đã thích mắt. Thịt gà sau khi luộc được xé nhỏ, trộn với rau răm, hành lá, hành tây rồi ăn cùng cơm. Và không thể thiếu bát nước mắm khiến món cơm trở nên đậm đà nhưng không ngấy.

Bánh mì là đặc sản nổi danh của ẩm thực Hội An

Tuy nguồn gốc bánh mì không phải từ Việt Nam, nhưng khi được du nhập vào, bánh mì đã trở thành huyền thoại. Sở dĩ như vậy là vì người Việt đã sáng tạo, đã tiếp biến để bánh mì có một phong cách hoàn toàn khác, mang nét rất đặc trưng của đất nước nhiệt đới ẩm gió mùa.

Bánh mì là đặc sản nổi danh của ẩm thực Hội An. Ảnh: juliejulez.jpg

Vì tính tiện lợi, người ta thưởng thức bánh mì rất thường xuyên, bữa sáng, trưa, tối hoặc cả bữa ăn nhẹ, ăn chơi. Bánh mì có rất nhiều loại nhân khác nhau, xúc xích, trứng, lạp xưởng, chả lụa, thịt, cá hộp… Trước khi thêm nhân, bánh mì được phết bate, bơ, tương ớt. Cuối cùng là ăn kèm đồ chua, rau thơm cho vị ngon thêm trọn vẹn và bữa ăn đủ đầy.

Khám phá ẩm thực Hội An với bánh đập mắm nêm

Bánh đập tuy không sang trọng, không cầu kỳ nhưng lại được lòng rất nhiều du khách đến du lịch Hội An. Bánh đập đơn giản là sự kết hợp của bánh tráng nướng và bánh ướt xếp chồng lên nhau, rồi thực khách phải dùng tay đập đập để 2 loại bánh hòa quyện với nhau.

Khám phá ẩm thực Hội An với bánh đập mắm nêm. Ảnh: jaunty_jan

Bánh đập không thể thiếu chén mắm nêm được pha với ớt, tỏi, thơm. Bạn có thể ăn bánh đập chấm mắm nêm, hoặc cũng có thể ăn kèm hến xào, thịt luộc, lòng lợn… Cảm giác vừa giòn vừa mềm của bánh, thêm vị mặn mòi biển cả của mắm nêm sẽ đánh thức mọi giác quan của bất cứ thực khách nào.

Thưởng thức Ẩm thực Hội An với gợi ý nước mót

Nước mót thực chất là một loại nước thảo mộc được đặt theo biệt danh của người sáng tạo ra nó, là anh Mót. Nước mót rất tốt cho sức khỏe bởi được nấu từ nhiều loại như sả, gừng, cam thảo, chanh, quế, trà xanh, trái nhàu… Vị thanh mát của nước giúp tinh thần sảng khoái, cơ thể được thanh lọc hết muộn phiền.

Thưởng thức Ẩm thực Hội An với gợi ý nước mót. Ảnh: tho.carrot

Nếu du lịch Hội An ngày nắng nóng, hãy thử một ly nước mót với đá lạnh để loại bỏ cái nồng nực. Còn vào ngày mùa đông, cũng đừng quên thưởng thức ly mót nóng thật ấm áp, xua tan giá lạnh của thời tiết.

Phố cổ Hội An tuy cũ kỹ lặng lẽ nép mình bên dòng sông Thu Bồn nhưng chưa bao giờ hết hấp dẫn du khách gần xa. Bởi thế du lịch Hội An luôn là chuyến du lịch được yêu thích. Đến với Hội An, du khách đừng quên thưởng thức những món ăn tin hoa của ẩm thực phố Hội. Đây chắc hẳn là là trải nghiệm ý nghĩa và khó quên với mỗi du khách trong chuyến du lịch mùa hè cùng gia đình và bạn bè của mình.