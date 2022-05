Nguồn gốc món ẩm thực Hội An hấp dẫn mọi du khách

Món Cơm gà đã có từ khoảng năm 1950. Được biết, vùng quê Tam Kỳ nổi tiếng với thịt gà ngon nên có thể cơm gà cũng có nguồn gốc từ đây. Sau đó, bằng sự sáng tạo và đôi tay khéo léo, người Hội An đã tận dụng nguồn thịt gà tươi ngon từ Tam Kỳ cùng loại gạo dẻo thơm được trồng bên dòng sông Thu Bồn đã làm nên món cơm gà thơm ngon nức tiếng.

Món ẩm thực Hội An có nguồn gốc lâu đời. Ảnh: amthudulich.

Trước đây, cơm gà được bán trên những gánh hàng rong khắp các con đường, ngõ ngách ở phố cổ Hội An. Dần dần, cơm gà được bán ở trong các quán ăn lớn và ngày càng nhiều được nhiều người biết đến.

Ẩm thực Hội An: Món cơm gà – niềm tự hào của người dân phố Hội

Cơm gà Hội An – món ăn thanh nhã lại thích hợp cho mọi thời điểm lâu nay đã trở thành niềm tự hào của người dân phố Hội, Bởi thế mới có câu "chưa ăn cơm gà coi như chưa tới Hội An". Cơm gà Hội An cũng được thực khách yêu thích bởi khi ăn người ta cảm nhận được cái hồn xứ Quảng rất riêng trong mỗi thành phần tạo nên nó.

Ẩm thực Hội An: Món cơm gà – niềm tự hào của người dân phố Hội. Ảnh: dulichhoian.

Suất cơm gà tiêu chuẩn phải được chế biến từ gạo ngon và gà ngon. Gà thường là gà nuôi tự nhiên, có trọng lượng trên 1kg. Gạo được chọn lọc là loại gạo dẻo, thơm, nấu bằng nước luộc gà với lá dứa. Món ăn ẩm thực Hội An này thường được ăn kèm với bát nước luộc gà có trứng, tràng và loại sốt được chế biến theo công thức đặc trưng.

Top những quán ăn cơm gà Hội An ngon

Cơm gà Bà Vân

Nồi cơm gà Hội An của bà Vân với bí quyết khiến màu hạt cơm vàng óng trông thật hấp dẫn. Ảnh: Huy Hoàng

Một trong những địa chỉ cơm gà Hội An ngon nhất đó là cơm gà bà Vân. Dù không có thương hiệu nổi tiếng với khách du lịch ngoại tỉnh như cơm gà bà Buội, nhưng cơm gà bà Vân lại là địa chỉ ngon số một mà người dân Hội An chọn ăn.

Cơm gà bà Vân với địa cơm đầy đặn, hạt cơm vàng óng, tơi nhưng ăn vào lại mềm không khô và cứng, đặc biệt có vị ngọt của nước luộc gà. Thịt gà thì vừa không bị bở lại thơm, ngọt, thậm chí thịt trắng cũng dai và thơm.

Nói là cơm gà bà Vân, nhưng chủ quán mới ngoài 30, nhanh nhẹn và xởi lởi với khách. Chia sẻ về quán cơm của mình, chị Vân cho biết, quán cơm này vợ chồng bà mở được hai mươi năm.

"Ban đầu quán mới mở chỉ mình chồng tôi bán, còn tôi đi làm ở khách sạn, thế nhưng sau rồi quán đông khách lên tôi nghỉ làm việc ở khách sạn về phụ chồng bán cơm.

Chồng tôi là người rất khéo tay, nấu ăn ngon, tất cả các khâu nấu cơm gà đều do một tay chồng tôi làm, tôi chỉ phụ bếp cùng anh và được anh chỉ dẫn".

Cơm gà Hội An bà Vân hạt cơm tơi và mềm

Chia sẻ về quá trình làm món cơm gà Hội An, chị Vân cho hay, àm cơm gà Hội An cũng cần tỉ mỉ và sạch sẽ, vì vậy ngay từ khâu nguyên liệu chọn gà đã phải chọn gà ngon, gà được chọn mua tại Quế Sơn (Đại Lộc) gà không già nhưng cũng không được là gà tơ, tức là gà đã đẻ vài lứa rồi, nếu như thịt gà tơ chưa đẻ lứa nào thì thịt sẽ dễ bở, gà mà già quá thì thịt sẽ khô. Sau đó đến phần thịt và làm sạch thịt gà để làm sao gà không còn mùi tanh.

Cách luộc gà cũng phải chăm chút, quan tâm từng ly từng tý, có những quán đưa ra công thức 25 phút luộc gà và cứ thế đúng 25 phút thì vớt gà, nhưng riêng nhà tôi thì canh và liên tục kiểm tra, có những lúc sẽ quá 25 phút nhưng cũng có lúc chưa đến 25 phút. Với nồi cơm cũng vậy, cũng phải canh và kiểm tra chứ không bỏ mặc.

Đĩa cơm gà Hội An của bà Vân luôn đầy đặn, thịt gà thì ngon, thơm và ngọt, dai. Ảnh: Huy Hoàng

"Đến phần nấu cơm cũng phải được chăm chút, tỉ mẩn y như luộc gà, thông thường với nhiều quán họ cứ theo công thức và yêu cầu nhân viên làm theo, vì vậy sẽ có những hôm cơm khô và hôm cơm hơi nát, không tơi. Còn với quán nhà tôi, hai vợ chồng hôm nào cũng một người canh nồi cơm, một người sẽ chịu trách nhiệm canh nồi luộc gà.

Để đĩa cơm ngon, ngọt thơm, sau khi luộc gà, nước đó được giữ lại để nấu cơm, cũng vì nấu cơm bằng nước luộc gà nên hạt cơm sẽ thơm và ngọt của thịt gà.

Bên cạnh thịt gà ngon thì quán tôi còn thêm bát nước gà để rưới vào đĩa cơm. Nước sốt được làm từ bộ lòng gà, sau kèm thêm gia vị mắm, nêm...còn với nước để nấu cơm, chồng tôi cũng lấy từ chính nước luộc gà, vì vậy mà hạt cơm vừa thơm và ngọt của thịt gà"

Điều đặc biệt của đĩa cơm bà Vân đó là màu vàng của đĩa cơm không phải phẩm nhuộm từ hóa chất mà được trộn từ mỡ gà cùng với tinh bột nghệ khiến cho cơm vừa tơi, vừa thơm mà không có mùi của bột nghệ.

Địa chỉ 21B Phan Châu Trinh

Mở cửa từ 11h - 21h

Giá bán từ 25.000 - 70.000 VNĐ/1 suất

Cơm gà Hội An tại quán Bà Thuận





Món ẩm thực Hội An hấp dẫn du khách. Ảnh: vntrip.

Quán Bà Thuận mở cửa đến tối muộn nên bạn có thể lựa chọn đây là điểm đến thưởng thức ẩm thực Hội An. Đây là một trong những quán cơm gà nổi tiếng với suất cơm dẻo thơm, thịt gà đậm vị và gỏi rau được chế biến vừa ăn. Với những khách hàng khó tính nhất thì suất cơm của quán Bà Thuận chắc chắn sẽ khiến họ hài lòng.

Địa chỉ: Số 17/4 đường Hai Bà Trưng, trung tâm TP. Hội An, Quảng Nam

Giờ mở cửa: 7:00 – 22:00

Giá tham khảo: 25.000 – 100.000 VNĐ/suất

Cơm gà Hội An – Anh Xí địa điểm phục vụ ẩm thực Hội An hấp dẫn





Cơm gà xí Hội An – địa điểm phục vụ ẩm thực Hội An hấp dẫn. Ảnh: dulichxuhoi.

Một trong những quán cơm gà Hội An lâu năm nhất mà cũng được tất cả người dân Hội An ưa chuộng và thích đến ăn đó là cơm gà anh Xí. Đây là quán cơm gà lâu đời nhất ở Hội An. Quán cơm gà anh Xí ra đời trước cả các quán cơm gà bà Buội, bà Ty hay bà Vân, bà Thuận.

Gần 60 năm bán cơm, anh Xí ngày nào bán cơm giờ đã là ông cụ gần 80 tuổi. Mặc dù không còn đứng bán cơm, nhưng bí quyết nấu cơm gia truyền đã được ông Xí truyền lại cho con cháu, vì vậy mà quán cơm của ông vẫn đông người đến ăn và mua mang về.

Điều đặc biệt là quán cơm gà Hội An - Anh Xí lại rất rẻ, có thể nói là quán cơm rẻ nhất ở phố cổ Hội An này.

Chỉ với 20.000 VNĐ, bạn đã có thể gọi một suất cơm gà xé Hội An cực ngon tại quán ăn này. Ngoài ra, quán còn có thêm nộm đùi gà, các loại đồ uống để thực khách có thể thoải mái lựa chọn. Quán còn được đánh giá cao về cách phục vụ nhanh, tận tình.

Địa chỉ: Số 47/2 đường Trần Hưng Đạo, trung tâm TP. Hội An, Quảng Nam

Giờ mở cửa: 9:00 – 21:00

Giá tham khảo: 20.000 – 50.000 VNĐ/suất

Cơm gà Hội An: Bà Ty với món ẩm thực khiến du khách nhớ mãi

Cơm gà Hội An tại quán cơm gà Ty được đánh giá vừa ngon vừa rẻ.

Quán cơm gà Ty hấp dẫn nhất ở phần cơm với hạt vàng óng, thơm ngậy, đều tăm tắp, được nấu cùng nước luộc gà và lá dứa bằng loại gạo tám dẻo đã được bà chủ lựa chọn rất cẩn thận. Canh gà ở đây có đầy đủ lòng mề thái nhỏ, được nêm nếm rất vừa, thêm chút gừng cho hương vị cay nhẹ và ấm nồng. Thịt gà thơm chắc, kết hợp cùng vị chua của đu đủ nộm, hăng nhẹ của hành tây, cùng các loại rau ăn kèm tươi ngon sẽ khiến thực khách đã ăn là nhớ mãi không quên.

Địa chỉ: 27 Phan Châu Trinh, Tp Hội An, Quảng Nam

Giờ mở cửa: 09:00 – 21:30

Giá tham khảo: 30.000 – 44.000 VNĐ/suất

Quán cơm gà Hộ An - bà Hương (Kiệt Sica)

Cơm gà Hội An - bà Hương được bày biện rất bắt mắt. Ảnh: dulichtrainghiem.

Tuy là quán cơm nhỏ nằm trong hẻm nhưng rất sạch sẽ và không gian thoải mái nên nhiều du khách không ngần ngại mà tìm đến cơm gà bà Hương. Bởi thế, đây là quán luôn nằm trong top những điểm bán cơm gà ngon và đông khách nhất ở Hội An. Cơm gà ở đây có công thức nấu đặc biệt, lại được bày trí bắt mắt và hương vị thì đậm đà khó quên.

Địa chỉ: 56 Lê Lợi, Tp Hội An, Quảng Nam

Giờ mở cửa: 09:00 – 21:30

Giá tham khảo: 25.000 – 50.000 VNĐ/suất