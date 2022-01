Top những ngôi chùa linh thiêng ở Hà Nội nên đi lễ cầu may trong dịp đầu năm

Lễ chùa đầu năm tại chùa Quán Sứ

Lễ chùa đầu năm tại một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất ở Hà Nội. Ảnh:dulichtamlinh

Chùa Quán Sứ nằm trên phố Quán Sứ từ lâu đã nổi tiếng là ngôi chùa linh thiêng, thanh tịnh. Ngoài ra đây còn là trụ sở của giáo hội Phật giáo Việt Nam, là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của giáo hội.

Bởi vậy trong ngày đầu năm mới, rất đông người dân, Phật tử về đây để đi lễ cầu mong mình và gia đình gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Chùa Quán Sứ cũng là một trong rất ít ngôi chùa ở Việt Nam mà tên chùa cũng như nhiều câu đối đều được viết bằng chữ quốc ngữ.

Lễ chùa đầu năm tại chùa Trấn Quốc

Được xây dựng từ thời vua Lý Nam Đến, chùa Trấn Quốc được bình chọn là một trong 16 ngôi chùa cổ đẹp nhất thế giới. Chùa tọa lạc trên hòn đảo duy nhất của hồ Tây trên đường Thanh Niên, tạo nên cảnh quan phong thủy hữu tình.

Lễ chùa đầu năm tại chùa Trấn Quốc. Ảnh: @hanoicapital.

Nổi tiếng linh thiêng về cầu tài, cầu lộc lại là danh thắng bậc nhất đất kinh kỳ, chùa Trấn Quốc xưa kia thường là nơi để các vua chúa ngự giá đến vãng cảnh và cúng lễ vào những ngày rằm, lễ Tết. Ngày đầu năm, ngôi chùa này luôn tấp nập những du khách, phật tử đến lễ chùa và cầu mong những điều may mắn sẽ đến với gia đình mình.

Lễ chùa đầu năm tại chùa Phúc Khánh

Chùa Phúc Khánh thu hút rất nhiều du khách mỗi dịp lễ chùa đầu năm. Ảnh:tamlinhviet

Chùa Phúc Khánh tọa lạc trên phố Tây Sơn, Hà Nội. Nơi đây từ lâu đã là một địa chỉ tâm linh quen thuộc và nổi tiếng linh thiêng đối với người dân Hà Nội. Phần bởi chùa có kiến trúc cổ kính, thanh tịnh, phần vì chùa nổi tiếng về dâng sao giải hạn đầu năm, thế nên ngay sau thời khắc giao thừa, rất đông người đã tới đây cầu may, hái lộc và xin quẻ cho một năm mới của bản thân và gia đình.



Lễ chùa đầu năm tại chùa Chùa Láng

Nằm trên phố chùa Láng, đây là cũng một trong những ngôi chùa có số lượng tượng thờ nhiều nhất Hà Nội và cả Việt Nam, gồm 198 pho tượng lớn nhỏ, tiêu biểu là tượng Lý Thần Tông (1128 – 1138) ngồi trên ngai vàng và pho tượng Từ Đạo Hạnh đan bằng mây phủ sơn bên ngoài.

Vào những ngày đầu xuân, du khách thập phương nườm nượp về đây khói hương nghi ngút và lặng yên hưởng chút dư vị thanh bình hiếm hoi còn sót lại giữa lòng Hà Nội.

Chùa Láng-gợi ý điểm đến lễ chùa đầu năm. Ảnh: ST.

Lễ chùa đầu năm tại chùa Hà

Chùa Hà là điểm đến cầu duyên và lễ chùa đầu năm nổi tiếng. Ảnh: Nguyễn Hải.

Chùa Hà từ lâu đã là ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng về cầu tình duyên. Thế nên trong ngày đầu năm Chùa Hà được rất các bạn trẻ, nam thanh nữ tú đi lễ bên cạnh các cụ cao nên và người trung niên. Tòa phật điện của chùa Hà được bố trí theo nhiều lớp. Lớp cao nhất là ba pho Tam thế thường trụ diệu pháp thân, đại diện cho Đức Phật ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai.

Lễ chùa đầu năm tại chùa Kim Liên

Lễ chùa đầu năm tại chùa Kim Liên. Ảnh: mytour.

Chùa Kim Liên nằm phía đông bắc Hồ Tây, thuộc làng Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chùa có kiến trúc mang dáng vẻ cung đình. Toàn bộ cổng chùa được làm bằng gỗ, khá đồ sộ và chạm khắc công phu.

Các hoa văn được khắc trên vì kèo, đầu cột, đầu mái chùa, chủ yếu là hình hổ phù, lá và hoa sen, hình rồng cách điệu, mây vờn… Đây là lối kiến trúc có từ thế kỷ 17 trở về trước và chỉ phổ biến ở Đàng Trong. Những ngày lễ Tết, đầu xuân năm mới, người dân lại tìm đến đây để cầu bình an, may mắn.

Lễ chùa đầu năm tại chùa Tứ Kỳ

Chùa Tứ Kỳ nằm tại số 8 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, vị trí chùa nằm cạnh đường quốc lộ 1A. Chùa Tứ Kỳ không chỉ là một ngôi chùa Hà Nội nổi tiếng, mà nơi đây còn là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo. Chùa có thư viện với quy mô kinh sách, băng đĩa Phật giáo lớn nhất với 2.148 đầu sách và hơn 500 đầu băng đĩa. Nội dung bao gồm về Phật pháp căn bản, kinh tạng, luật, luận; tịnh độ tông, Thiền tông, Mật tông,…

Chùa Tứ Kỳ được nhiều khi khách ghé thăm dịp lễ chùa đầu năm. Ảnh: Hương Quỳnh.

Chùa Tứ Kỳ sở hữu khuân viên rộng rãi với quy mô bề thế gồm nhiều công trình được thiết kế độc đáo nhưng vẫn mang đậm những nét kiến trúc xưa cũ theo lối phong cách Việt Nam cổ. Chùa được quy hoạch tập trung theo chiều sâu bao gồm Cổng Tam quan, Tiền đường, Thượng điện, nhà bia, nhà dải vũ, tháp Phật và điện thờ Mẫu.

Trên đây là những gợi ý giúp bạn giải đáp thắc mắc đi lễ chùa ở đâu dịp Tết sắp tới. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh nên các ngôi chùa tại Hà Nội hiện đang tạm đóng của để giữ an toàn trong mùa dịch. Mong rằng trong năm mới, khi dịch bệnh ổn định, các ngôi chùa sẽ được mở cửa trở lại. Chúc bạn có được những lựa chọn phù hợp để mong cầu một năm mới bình an may mắn và hạnh phúc cho gia đình và người thân của mình.