Check in những điểm vui chơi cực chill ở Sài Gòn dịp Tết dương lịch 2022

Tết dương Lịch đi chơi ở đâu Sài Gòn: Khu du lịch Bửu Long - điểm du lịch gần Sài Gòn

Tết dương lịch đi chơi ở đâu với gợi ý khu du lịch Bửu Long. Ảnh:khuvuichoi.

Khu du lịch Bửu Long nằm cách trung tâm Sài Gòn 30km là một trong những địa điểm du lịch Tết Dương Lịch ở Sài Gòn hứa hẹn mang đến cho du khách rất nhiều điều tuyệt vời thú vị.

Đến tham quan khu du lịch Bửu Long vào dịp Tết dương Lịch sắp tới, du khách sẽ được tha hồ chụp choẹt và khám phá những địa điểm du lịch hấp dẫn có khung cảnh đẹp thơ mộng như cầu che ô, thung lũng tình yêu Bửu Long, Hạ Long thu nhỏ, hồ cá chép vàng, vòi nước lơ lửng…



Những cảnh đẹp lạ lùng này khiến du khách ngỡ như mình đang đi du lịch ở TP.Đà Lạt mộng mơ chứ không phải một khu du lịch sinh thái tại Sài Gòn.

Tết dương lịch đi chơi ở đâu, đặc biệt vào thời tiết đẹp? đó là khi đi chơi khu du lịch Bửu Long cùng gia đình và bạn bè. Để thu hút khách du lịch đến tham quan vào dịp Tết dương Lịch, khu du lịch Bửu Long luôn sẵn sàng trang hoàng thêm những bông hoa khoe sắc rực rỡ.



Tết dương lịch đi chơi ở đâu nếu như không phải ở khu du lịch Bửu Long, bởi ở đây còn có nhiều trò chơi vô cùng hấp dẫn để thử thách tài năng và trí óc của du khách như câu cá, bắn cung, bắn súng sơn, leo núi nhân tạo, đu dây…

Sau hành trình vui chơi đầy mệt mỏi, du khách đừng quên nạp thêm năng lượng với những món xiên que nướng, hải sản nướng, bánh ngọt… trong giờ nghỉ trưa để có thể tiếp tục hành trình khám phá những điều thú vị nhất tại khu du lịch Bửu Long vào buổi chiều.



Tết dương Lịch đi chơi ở đâu Sài Gòn: Đảo Thạnh An ở gần Sài Gòn

Đảo Thạnh An hoang sơ hứa hẹn sẽ là một địa điểm du lịch Tết dương Lịch tuyệt vời

Khung cảnh đẹp hoang sơ của đảo Thạnh An chính là thứ có sức hút mạnh mẽ nhất khiến rất đông du khách chọn đến đảo vui chơi vào dịp Tết Dương Lịch.



Đảo Thạnh An chỉ cách Sài Gòn khoảng 70km nên du khách hoàn toàn có thể lên kế hoạch cho một chuyến phượt đảo Thạnh An bằng xe máy trong dịp Tết dương Lịch. Chờ đón du khách tại đảo Thạnh An là một khoảng không gian biển đảo đẹp thơ mộng cùng những góc chụp ảnh "sống ảo" cực chất.



Tết dương Lịch đi chơi ở đâu - Đảo Thạch An điểm check in hút khách dịp Tết Dương lịch. Ảnh: dulichsaigon. Những du khách đam mê check – in không cần đặt câu hỏi Tết dương lịch đi chơi ở đâu, bởi các bạn có thể có những bức ảnh chụp tuyệt đẹp bên đường bờ đê biển Thạnh An, trên bãi đá ngay sát đường bờ biển hay cây cầu Nam Hải siêu đẹp dẫn ra Phương Nam Pearl Resort nằm giữa biển khơi…





Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh của du khách, đảo Thạnh An còn là nơi lý tưởng để du khách thư giãn sau một năm làm việc mệt mỏi. Những làn gió biển mát lạnh mang theo không khí xuân tươi mát cùng khung cảnh biển đảo Thạnh An hoang sơ khiến du khách cảm thấy bình yên trong hồn.

Tết dương lịch đi chơi ở đâu nếu không phải là đến Thạnh An. Với những ngày này du khách có thể thưởng thức các món ăn ngon của ẩm thực biển Thạnh An. Du khách nào đã từng ghé thăm đảo Thạnh An đều nhớ mãi không quên hương vị của những món mực nướng, tôm nướng, cua ghẹ rang me… được chế biến theo phong cách của người dân miền biển.

Sau khi đã vui chơi chụp ảnh và ăn uống chán chê, du khách hãy trở về bờ biển để ngắm nhìn khoảnh khắc những con tàu nhộn nhịp trở về bến tàu sau chuyến ra khơi. Du khách cũng đừng quên đón khoảnh khắc hoàng hôn xuống trên biển Thạnh An. Đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà vào cuối ngày Tết Dương Lịch mà du khách nào cũng muốn được ngắm nhìn nhất.

Tết dương Lịch đi chơi ở đâu Sài Gòn: Khu du lịch Suối Tiên ở quận 9

Nhắc đến địa điểm du lịch Sài Gòn nên đi vào dịp Tết dương Lịch thì cái tên được nhiều khách du lịch nghĩ đến nhất chính là khu du lịch Suối Tiên. Suối Tiên từ lâu đã là một khu du lịch nổi tiếng và thu hút đông đảo du khách đến tham quan mỗi ngày.



Tết dương lịch đi chơi ở đâu nếu như bạn không đ ến Suối Tiên du lịch, du khách chỉ cần mua vé vào cổng là có thể vào bên trong tham quan những điểm du lịch miễn phí như cổng Tiên Thiên Môn, hồ Long Quy Ẩn Thủy, sân khấu ca nhạc ngoài trời… cùng hàng trăm công trình kiến trúc độc đáo khác.

Đặc biệt, trong những ngày Tết dương Lịch sắp tới, khu du lịch Suối Tiên còn chuẩn bị dành cho khách tham quan một bất ngờ lớn với các buổi biểu diễn và show diễu hành vô cùng hoành tráng.



Tết dương Lịch đi chơi ở đâu - Khu du lịch Suối Tiên hút khách dịp nghỉ lễ. Ảnh: thongtindiadiem. Với những du khách thích trò chơi mạo hiểm, thích thỏa sức "bung lụa" thì không cần lăn tăn câu hỏi Tết dương lịch đi chơi ở đâu, bởi du khách đến Suối Tiên vào những ngày Tết dương Lịch sẽ được thỏa thích vui chơi giải trí cùng hơn 150 trò chơi đầy hấp dẫn như tàu lượn siêu tốc, đĩa bay hành tinh lạ, trò chơi Apollo mạo hiểm, khám phá Vương quốc cá sấu...

Sau khi đã trải nghiệm hết các trò chơi trong vương quốc trò chơi, du khách hãy ghé thăm khu sở thú để ngắm nhìn hàng trăm loài thú khác nhau đang sinh sống tại đây.

Du khách chắc chắn sẽ khó có thể quên những chú lười ngái ngủ vẫn còn treo lủng lẳng trên cây, những khỉ lanh lợi hay những chú công khoe những chiếc đuôi đầy màu sắc rực rỡ của mình.



Tết dương lịch đi chơi ở đâu nếu là một người đam mê phiêu lưu mạo hiểm? Du khách sẽ khó có thể bỏ qua cơ hội phiêu lưu vào thế giới thần tiên trong Vương Quốc Thiên Tài Tương Lai, Lâu Đài Phép Thuật, hay Bí Mật Rừng Phù Thủy…

Bên cạnh đó, du khách đến Suối Tiên vào dịp Tết Dương Lịch còn được giải mã các mê cung huyền bí ẩn bên trong những di tích cổ xưa trong Cổ Loa Thành, Phụng Hoàng Tiên hay Kỳ Lân Cung… Đặc biệt, du khách sẽ khó có thể quên cái lạnh rét run -5oC tại Lâu Đài Tuyết.

Tết dương lịch đi chơi ở đâu để tận hưởng một ngày vui chơi thật trọn vẹn? đó là tại khu du lịch Suối Tiên trong dịp Tết Dương Lịch, du khách nên tìm cho mình cảm giác mát lạnh trong khu biển nhân tạo Tiên Đồng Ngọc Nữ.