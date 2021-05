Tour trải nghiệm thưởng thức “Nhà rượu táo” đậm bản sắc ẩm thực xứ Basque

Khách du lịch tới xứ Basque vừa được mãn nhãn với phong cảnh đẹp… (Ảnh: urbanadventures)

Xứ Basque tự hào về trung tâm ẩm thực nổi tiếng San Sebastián

Cộng đồng tự trị Basque (xứ Basque) là vùng lãnh thổ khá đặc biệt nằm giữa Tây Ban Nha và Pháp, ở phía tây dãy núi Pyrénées. Xứ Basque được chia thành 7 vùng gồm 4 vùng phía nam thuộc Tây Ban Nha, 3 vùng phía bắc thuộc Pháp.

… Vừa được trải nghiệm vùng di sản ẩm thực nổi tiếng San Sebastián. (Ảnh: urbanadventures)

Với tỷ lệ nhiều sao vàng Michelin danh giá trên đầu người hơn bất cứ thành phố nào trên Trái Đất, San Sebastián - thành phố ven biển của xứ Basque - là trung tâm ẩm thực được chú ý nhất Tây Ban Nha cũng như thế giới.

Loại thức uống sủi bọt - rượu táo - vốn nổi tiếng vì đã giúp các cầu thủ xứ Basque "nổi lên" từ Thời đại Khám phá (khoảng từ thế kỷ 15-18 khi các quốc gia châu Âu đi biển khám phá các lục địa trên toàn cầu).

Phần lớn văn hóa xứ Basque xoay quanh lĩnh vực ẩm thực. Đó vừa là hình thức nghệ thuật, vừa là trải nghiệm với cảm giác hoàn chỉnh và trên hết là một phong cách sống. (Ảnh: laurenonlocation)

Cụ thể là loại đồ uống giàu chất chống ôxyhóa này có nồng độ cồn thấp, đặc biệt quá trình lên men tự nhiên bảo toàn hàm lượng vitamin C của táo, giúp các thủy thủ xứ Basque thời cổ xưa chống chọi được với căn bệnh nguy hiểm là thiếu vitamin C mãn tính do lênh đênh nhiều tháng trên biển, thiếu đồ ăn tươi gây ra.

Những năm gần đây các tour kết hợp thưởng thức ẩm thực địa phương, đưa khách du lịch rời những khu phố cổ sôi động nhưng quá chật chội vào giờ cao điểm tối, tới trải nghiệm vùng di sản ẩm thực nổi tiếng San Sebastián. Nơi đây rất cuốn hút với điểm nhấn rượu táo xứ Basque độc đáo, được cho là thể hiện rõ nhất lịch sử ẩm thực khu vực.

Rượu táo là loại thức uống lên men sủi bọt có từ thời tiền La Mã, là một yếu tố quan trọng với cộng đồng xứ Basque (Trong hình là cách người xứ Basque bao đời nay vẫn rót rượu táo ngay trong vườn nhà). (Ảnh: cellartours)

Rượu táo uống ngon nhất khi thưởng thức tại "nhà rượu táo" Sagardotegi, với rượu được đổ thẳng từ "thùng voi Mammoth" làm bằng gỗ sồi hạt dẻ xuống ly để khách uống thỏa thích ngay khi vừa rót ra.

Sagardotegi - nhà hàng rượu táo đặc trưng xứ Basque

Thời hiện đại, các quán bar Pinxto nổi tiếng (là loại quán ăn nhẹ của xứ Basque với Tapas - món khai vị đặc trưng ẩm thực và là một món không thể thiếu trong bữa ăn của người Tây Ban Nha) ngày càng phổ biến với khách du lịch.

Thực khách chờ thưởng thức rượu táo tại một Sagardotegi truyền thống tại làng Astigarraga. (Ảnh: theculturetrip)

Nhưng Sagardotegi - loại nhà hàng rượu táo đặc trưng của xứ Basque, nơi phục vụ rượu táo và các món ngon truyền thống như trứng tráng cá Tuyết, bít tết thịt bê... vẫn có sức hấp dẫn riêng. Các Sagardotegi hiện đại được mô tả như sự giao thoa giữa nhà hàng bít tết với nhà hàng rượu táo.

Từ lâu các Sagardotegi đã đóng vai trò một trung tâm mang bản sắc ẩm thực của cộng đồng xứ Basque, đại diện cho bản chất mộc mạc và sự "tự cường" của ẩm thực địa phương qua bao năm tháng.

Rượu táo chảy thẳng từ lỗ đục trên thùng vào từng ly. (Ảnh: theculturetrip)

Sagardotegi thủa ban đầu được mệnh danh là "Nơi gặp gỡ giữa đất liền và biển", thu hút người dân ở các vùng nông thôn xứ Basque tới để cùng nhau chia sẻ thức ăn đã nuôi họ lớn lên.

Cách thức trao đổi thân thiện đó, theo đánh giá của ông Panlo Orduna - chuyên gia dạy lịch sử và nhân chủng học tại Trung tâm Ẩm thực xứ Basque ở San Sebastián - đã giúp củng cố bản sắc ẩm thực xứ Basque là dựa trên sự đơn giản và tinh khiết của các sản phẩm. Qua đó thúc đẩy gắn kết xã hội và chuyển giao bí quyết ẩm thực, cũng như kiến thức truyền thống về nguyên liệu thô và phương pháp chuẩn bị trong nhà bếp.

Các món ngon địa phương được phục vụ tại Sagardotegi. (Ảnh: theculturetrip)

Sagardotegi nổi tiếng trở lại từ những năm 1980, đặc biệt là vào mùa rượu táo (tiếng địa phương gọi là Txox hoặc Choach) kéo dài từ tháng Một đến cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm.

Sau cả mùa Đông dài và ẩm ướt, các gia đình của xứ Basque lại quây quần bên nhau trong không gian Sagardotegi để cùng uống rượu táo theo cách truyền thống với các món ngon được phục vụ chung.

Nguyên liệu chính làm nên loại rượu táo độc đáo xứ Basque uống ngon nhất ngay sau khi rót. (Ảnh: cellartours)

Thực khách nhận những chiếc ly miệng rộng để muốn được rót thêm bao nhiêu tùy thích. Chỉ cần thực khách gửi tín hiệu "Txox" và đưa ly hướng về phía thùng rượu, nhân viên phục vụ sẽ để rượu chảy thẳng từ lỗ đục trên thùng vào từng ly. Những chi tiết đó khiến Sagardotegi trở nên ấm cúng, thân thiện và rất thú vị…