1.500 người lao động được khám miễn phí nha khoa và phụ khoa. Thực hiện: Mỹ Quỳnh

Sáng 1/10, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố và Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (quận 4) tổ chức Ngày hội Vì sức khỏe người lao động lần 2 tại công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP.HCM).

Hoạt động thiết thực chăm lo đời sống công nhân lao đông

Chương trình này sẽ tổ chức khám phụ khoa và nha khoa cho 1.500 công nhân lao động, đồng thời, tặng quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động chờ đến lượt khám nha khoa. Ảnh: MQ

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, bà Lê Thị Kim Thúy - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn nhận thức rằng, việc đầu tư cho chăm sóc sức khỏe trong độ tuổi lao động gắn liền với tăng năng suất lao động cho đoàn viên và người lao động. Qua đó, góp phần đảm bảo thu nhập và việc làm cho đời sống người lao động.

Vì thế, trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động thì công tác chăm sóc sức khỏe luôn được quan tâm và đầu tư. Các cấp công đoàn tăng cường công tác giám sát và phối hợp với người sử dụng lao động tạo điều kiện cho đoàn viên người lao động làm việc trong môi trường vệ sinh an toàn, hạn chế nguy cơ bệnh nghề nghiệp, bệnh thông thường; trong các thỏa ước lao động tập thể luôn quan tâm với việc thương lượng thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cho người lao động để tăng khả năng chữa trị và giảm chi phí điều trị.

Đa số công nhân mắc các bệnh về răng miệng được khám chữa và phát thuốc. Ảnh: MQ

Theo bà Thúy, việc đầu tư này sẽ đỡ tốn kém so với đầu tư chữa bệnh, lại bảo đảm được sức khỏe cho lực lượng lao động chính của xã hội.

"Ngày hội Vì sức khỏe người lao động đợt 2 hôm nay sẽ khám sức khỏe cho 1.500 đoàn viên công đoàn, người lao động. Trong đó, công nhân sẽ được khám phụ khoa và tầm soát, hỗ trợ các trường hợp bệnh lý về phụ khoa; khám nha khoa về chữa trị như nhổ, trám răng. Đồng thời, chăm lo cho 70 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu đem lại lợi ích thiết thực nhất cho người lao động", bà Thúy nói.

Thông qua chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM mong rằng, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở công ty TNHH Pouyuen tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các qui định chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và những qui định riêng đối với lao động nữ; quan tâm chế độ dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn giữa ca, phát động nhiều phong trào tập luyện thể dục giữa giờ... để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động được làm việc, đóng góp cho sự phát triển của công ty và của thành phố.

Cần thêm chương trình giáo dục chăm sóc sức khỏe

Theo ghi nhận của Dân Việt, từ 7h sáng cùng ngày, công nhân lao động đã có mặt rất đông tại công ty TNHH Pouyuen Việt Nam để tham gia ngày hội "Vì sức khỏe người lao động". Ban tổ chức chia thành hai khu vực khám riêng biệt, trong đó, khu vực khám phụ khoa (1.000 lao động nữ) tại phòng khám của công ty; khu vực khám răng (500 người lao động nam - nữ) tại văn phòng Công đoàn.

1.000 nữ công nhân được khám phụ khoa trong ngày hội chăm sóc sức khỏe. Ảnh: MQ

Tại khu vực khám răng, hầu hết công nhân đến khám cho biết bị các bệnh răng miệng như đau răng, sâu răng, mẻ răng, viêm nướu...

Quy trình khám bệnh nhân được phát số thứ tự, đi vào bàn khám phân loại. Tại đây, bác sỹ sẽ khám và phân loại các bệnh răng miệng như phải nhổ, trám, cạo vôi... và hướng dẫn đi đến các bàn phụ trách. Nếu phải nhổ răng, người lao động sẽ được đo huyết áp.

Theo đánh giá của Dược sỹ Nguyễn Thị Bích Liên - Trưởng đoàn bác sỹ thiện nguyện Sài Gòn, trong sáng nay, số lượng người lao động phải nhổ răng khá nhiều vì đã răng hư hỏng, không thể trám. Thậm chí, có trường hợp bị nha chu - bệnh rất nặng về răng miệng, có thể dẫn đến hư cả hàm. Dù vậy, số lượng người lao động trám răng và cạo vôi vẫn chiếm đa số.

"Do đặc thù công việc nên người lao động ít có thời gian quan tâm đến sức khỏe của bản thân, biết bị bệnh, bị đau nhưng không đi khám chữa bệnh... Chương trình hôm nay chỉ có thể giải quyết hậu quả đã rồi chứ không thể phòng ngừa được. Do đó, tôi cho rằng lãnh đạo các công ty cần mời chuyên gia về để giáo dục thêm cho người lao động cách chải răng, làm sạch và bảo vệ răng miệng. Chăm sóc răng miệng đúng cách là việc rất quan trọng mà đa số người dân vẫn thờ ơ, do đó cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc đúng cách", dược sỹ Liên nói.

Hàng ngàn phần quà ý nghĩa trao tặng cho công nhân lao động trong ngày hội. Ảnh: MQ

Chị Lê Thị Mỹ Trang (25 tuổi) cho biết, chị bị sâu răng và được chỉ định đi trám răng. Chị cho biết, vì tính chất công việc phải đi làm liên tục nên không tranh thủ đi khám, trám răng ở bên ngoài. Đồng thời, chi phí chữa bệnh về răng miệng cũng khá "chát" nên có tư tưởng chờ đợt khám hàng năm của công ty.

"Tôi rất hài lòng với sự chăm lo của các cấp lãnh đạo, ban giám đốc công ty đối với người lao động. Khám, cấp thuốc miễn phí nhưng tư vấn rất kỹ lưỡng", chị Trang nói.

Tương tự, chị Thanh My cho biết, sáng nay chị đến khám cả răng và phụ khoa. Ngoài ra, chị còn được nhận các phần quà như sữa chua, dầu ăn, nước rửa chén, bột giặt...

"Không có thời gian đi khám bên ngoài, nên khi được công ty tổ chức thăm khám cảm thấy rất vui. Bên cạnh đó, việc khám trong công ty còn giảm bớt phần nào chi phí cho công nhân. Tôi muốn gửi lời cám ơn tới ban giám đốc công ty, các nhà tài trợ và liên đoàn lao động vì luôn hỗ trợ, đồng hành cùng người lao động", chị My nói.