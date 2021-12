TP.HCM: 2 bệnh viện mua kit test của Công ty Việt Á với tổng giá trị gần 33 tỷ đồng

Kit test của Công ty Việt Á. Ảnh: Bộ KH&CN

Liên quan đến việc mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 (sinh phẩm xét nghiệm RT-PCR) của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), sau 2 ngày yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, báo cáo việc mua sắm, ngày 23/12, Sở Y tế TP.HCM cho biết chỉ có 2 cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện việc mua sắm sinh phẩm Công ty Việt Á.



Cụ thể, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test. Tổng giá trị giá trên 636 triệu đồng, tương đương 509.250 đồng/test. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi; phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.

Bệnh viện TP.Thủ Đức mua sắm với số lượng 65.870 test. Tổng giá trị là hơn 32 tỷ đồng, tương đương 486.154 đồng/test. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu.

Được biết, bệnh viện không mua trực tiếp của Công ty Việt Á mà thông qua một công ty chuyên về xây dựng nhà ở.

Từ cổng thông tin Bộ Y tế, thông qua danh sách công khai 23 kết quả chỉ định thầu của Bệnh viện TP.Thủ Đức trong việc mua trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống Covid-19 cho thấy, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại & Dịch vụ Nam Phong (Công ty Nam Phong) là nhà thầu duy nhất trúng thầu.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại & Dịch vụ Nam Phong là một công ty chuyên thiết kế, thi công xây dựng, mua bán máy móc, trang thiết bị ngành xây dựng. Ngành nghề đăng ký chính của Nam Phong là xây dựng nhà để ở. Ông Nguyễn Minh Quân, nguyên giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức là người ký nhiều văn bản phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua sắm kit test Việt Á trước khi bị bắt.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), các bệnh viện công lập trực thuộc và trung tâm y tế quận, huyện và TP Thủ Đức báo cáo về việc mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Trong cuộc họp báo chiều 20/12, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, HCDC không mua và sử dụng sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á do giá quá cao.

Bệnh viện TP.Thủ Đức mua kit test của Công ty Việt Á qua nhiều gói thầu. Nguồn Bộ Y tế

Theo thông cáo báo chí của văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, đến 20/12/2021 có 28 sản phẩm chẩn đoán IVD Covid-19 được chấp thuận thông qua quy trình EUL IVD của WHO, 46 sản phẩm khác không đáp ứng được các hồ sơ cần thiết về an toàn, công năng, hoặc hệ thống quản lý chất lượng.

Trong số 46 sản phẩm không đáp ứng được các hồ sơ cần thiết có sản phẩm của Việt Á. Sản phẩm LightPower iVASARS-CoV-21stRT rPCR kit đã nộp hồ sơ cho danh sách EUL hạng mục chẩn đoán IVD COVID-19. Mã hồ sơ đăng ký EUL của sản phẩm là EUL 0524-210-00.

"Hồ sơ sản phẩm đã được đánh giá và không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết. WHO đã đăng tải báo cáo công khai EUL về hồ sơ sản phẩm này", thông cáo cho biết.

WHO có cơ chế tiền kiểm (PQ) để đánh giá tính an toàn, chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm y tế thiết yếu, bao gồm cả vắc xin, thuốc, thiết bị dùng trong tiêm chủng, thiết bị chẩn đoán trong ống nghiệm - IVD... Cơ chế tiền kiểm của WHO nhằm mục tiêu đảm bảo các sản phẩm y tế thiết yếu đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, an toàn, hiệu quả, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực y tế và cải thiện sức khỏe. WHO đã phát triển quy trình EUL (danh sách sử dụng khẩn cấp) để tận dụng sự sẵn có của các sản phẩm y tế (vắc xin, chẩn đoán...) cần được sử dụng trong các tình huống y tế khẩn cấp công cộng. Quy trình này hỗ trợ cơ sở cung ứng và các quốc gia thành viên đưa ra quyết định khi sử dụng sản phẩm cụ thể.