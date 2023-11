TP.HCM: 2 cha con xịt hơi cay, dùng roi điện tấn công người đi đường cướp tài sản lúc rạng sáng

Ngày 28/11, Công an quận 12, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tây (SN 1982, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Vũ Thiên Trụ (SN 2009, quê Quảng Trị) về hành vi cướp tài sản.



Trước đó, hơn 2h ngày 12/11, anh D (SN 1999, quê Tiền Giang) lái xe máy 63G1-180.56 đang lưu thông trên đường Hà Huy Giáp thì bị 2 đối tượng đi xe máy, xịt hơi cay vào mặt rồi dùng roi điện tấn công anh D.

Sau đó, 2 người này cướp tài sản của anh D, gồm xe máy cùng nhiều tài sản liên quan. Gây án với anh D, cả 2 lên 2 xe máy tháo chạy. Anh D đến công an trình báo.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận 12 đã nhanh chóng báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM và chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường có mặt, ghi lời các nhân chứng, đồng thời truy xét các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phối hợp với Công an phường 5, quận Bình Thạnh kiểm tra căn nhà trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám.

Tại đây, cảnh sát phát hiện tang vật là xe máy của anh D mang biển số 63G1-180.56, hai biển số xe máy 63G1-180.56 và 59X3-633.69, 2 bình xịt hơi cay, 3 roi điện, 1 ná bằng gỗ, 5 viên bi bằng thuỷ tinh.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Tây cùng còn trai là Trụ khi cả 2 di chuyển trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Tây rủ con trai của mình đi cướp tài sản.

Tháng 10/2023, Tây kêu Trụ lên mạng xã hội đặt mua số dụng cụ để chuẩn bị gây án. Đến rạng sáng 12/11, cả 2 phát hiện anh D nên tấn công nạn nhân rồi cướp tài sản.