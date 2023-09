TP.HCM: 4 xu hướng chính đang dẫn dắt thị trường văn phòng cho thuê

Văn phòng cho thuê sẽ đón nguồn cung lớn trong tương lai

Thời gian qua, trong lúc nhiều phân khúc ảm đạm thì văn phòng cho thuê tại TP.HCM vẫn được xem là một phần sáng trong bức tranh tổng thể của thị trường.



Tuy nhiên, nguồn cung các loại văn phòng hạng A, B, và C ở TP.HCM lại vẫn hạn chế vì nhiều yếu tố. Bà Từ Thị Hồng An - Giám đốc Cấp cao bộ phận Dịch vụ Bất động sản Thương mại Savills Việt Nam đánh giá vấn đề khan hiếm nguồn cung mới một phần là do quá trình huy động vốn gặp khó khăn, đặc biệt là trong việc vay vốn.

Ngoài ra, có những hạn chế khách quan, như điều chỉnh liên quan đến phòng cháy chữa cháy (PCCC) hoặc các vấn đề pháp lý khác. Do đó, thị trường chỉ tiếp nhận nguồn cung mới một cách chậm rãi, dẫn đến tình trạng cân cầu mất cân bằng.

Các yếu tố về pháp lý cũng gây trở ngại đến nguồn cung văn phòng cho thuê. Ảnh: Gia Linh

"Theo quan sát của chúng tôi, thị trường cũng được định hình nhiều bởi nhu cầu đến từ các ngành chiếm tỷ trọng thuê lớn như công nghệ thông tin (IT), logistics, tài chính bảo hiểm, sản xuất và bất động sản. Đây cũng là những ngành có nhiều biến động và nhạy cảm với tình hình kinh tế chung. Do đó, có thể nói những xu hướng diễn ra trong các ngành này thường cũng là xu hướng chung của thị trường văn phòng", bà An cho biết.

Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá thời gian tới, nguồn cung văn phòng sẽ tăng đáng kể. Savills Việt Nam dự báo trong nửa cuối năm 2023, thị trường kì vọng đón nguồn cung lớn với 237.000 m2 NLA từ 13 dự án. Trong đó, văn phòng cho thuê hạng A sẽ chiếm lĩnh với 64% thị phần.

Ghi nhận của Dân Việt, TP.HCM sẽ còn đón nhận thêm nguồn cung mới trong các tháng cuối năm 2023 và bước sang năm 2024, khi loạt dự án văn phòng cho thuê đang xây dựng, dự báo sẽ sớm đưa vào khai thác trên thị trường. Có thể kể đến một số công trình tiêu biểu như Nexus, VP Bank Saigon Tower, The Waterfront Saigon, The METT, The Hallmark...

TP.HCM sẽ đón nguồn cung văn phòng lớn trong thời gian tới. Ảnh: Gia Linh

Ông Leo Nguyễn - Giám đốc bộ phận Chiến lược và Giải pháp cho khách thuê của Knight Frank Việt Nam cho biết trong bối cảnh thị trường sắp đón nhiều toà nhà, văn phòng cho thuê mới... nhiều chủ đầu tư, chủ toà nhà văn phòng đang tranh thủ chốt hợp đồng trước khi thị trường được bổ sung nguồn cung.

4 xu hướng nổi bật của văn phòng cho thuê

Ngoài ra, chuyên gia cũng ghi nhận 4 xu hướng nổi bật của phân khúc văn phòng trong năm 2023 và thời gian tới. Bao gồm: Thứ nhất, xu hướng làm việc linh hoạt (hybrid) đang trở nên phổ biến do sự ảnh hưởng của Covid-19 và sự tiến bộ trong công nghệ thông tin. Nó tạo sự linh hoạt cho công nhân và định hình thị trường văn phòng. Mô hình này giúp giảm chi phí thuê văn phòng, cho phép thuê không gian theo nhu cầu và tiết kiệm tài nguyên.

Thứ hai, các doanh nghiệp đang di chuyển văn phòng ra ngoài trung tâm tài chính (CBD) để giảm chi phí thuê và cải thiện không gian làm việc. Các tòa nhà mới như Phú Mỹ Hưng Tower, CII Tower và The Hallmark (TP.Thủ Đức) đáp ứng nhu cầu này với tiện ích cao cấp và chứng chỉ văn phòng xanh. Hơn 75% nguồn cung văn phòng từ quý III/2023 đến hết 2025 tại TP.HCM dự kiến đạt chứng chỉ xanh. Điều này đồng nghĩa với việc cung cấp không gian làm việc tốt cho sức khỏe và an lành của nhân viên.

Xu hướng làm việc tại văn phòng linh hoạt đang lên ngôi. Ảnh: Gia Linh

Xu hướng thứ ba, văn phòng hiện nay tập trung vào cung cấp dịch vụ và tiện ích để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nguồn nhân lực. Một văn phòng có thể phải chứa đến 4-5 thế hệ làm việc cùng nhau, mỗi thế hệ có nhu cầu riêng biệt.

Việc chuyển đổi cấu trúc và cách bố trí văn phòng truyền thống sang văn phòng hiện đại không chỉ giúp gia tăng hiệu suất làm việc mà còn tạo cơ hội tương tác và sự gắn bó của đa thế hệ nhân viên với công ty.

Và cuối cùng, thị trường văn phòng TP.HCM thể hiện tính thích ứng nhanh chóng với biến động cung-cầu. Savills ghi nhận sự giảm giá nhẹ trong giá thuê trong giai đoạn 2022-2023, khi chủ nhà linh hoạt điều chỉnh giá để duy trì khách thuê và thu hút khách mới. Sự linh hoạt trong điều chỉnh giá thể hiện sự nhạy bén trong thích nghi với biến động thị trường.

"Các doanh nghiệp đang dần thay đổi cách sử dụng văn phòng, tập trung vào giảm chi phí và đáp ứng nhu cầu của họ. Tối ưu hóa không gian làm việc, tăng cường làm việc từ xa, và tìm kiếm giải pháp linh hoạt khác là những cách họ tiếp cận hiệu quả", bà Từ Thị Hồng An nói.