TP.HCM: Bắt thiếu niên chuyên thuê xe ôm để thực hiện nhiều vụ trộm cắp tiền tỷ

Ngày 22/9, Công an quận 3 (TP.HCM) cho hay đang tạm giữ với L.M.P (SN 2004, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận 4) và H.P.V (SN 2005, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, sáng 15/9, trinh sát Công an quận 3 đi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phát hiện một thiếu niên mang ba lô leo từ tầng tòa nhà Minh Long xuống dưới đất, rồi bỏ chạy. Nghi vấn là kẻ trộm nên trinh sát đuổi theo tới đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3 thì bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại đây, thiếu niên khai tên là P và thừa nhận mới trộm cắp tài sản ở tòa nhà trên. Kiểm tra, công an thu giữ 6 laptop HP cùng ví chứa tiền, ngoại tệ. P khai tối 14/9, y bắt xe ôm tới một tiệm điện thoại trên đường này để trộm nhưng không khả thi nên dừng.

Sau đó, P rảo quanh khu vực rồi leo lên lầu 3 của tòa nhà Minh Long tìm cách vào bên trong. Tại đây, P lục lọi lấy số tài sản nói trên, bỏ vào ba lô và trở ra, thì bị trinh sát phát hiện bắt giữ.

Tang vật thu giữ.

Ngoài ra, P khai đã thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản ở một số tòa nhà cao ốc, nhà dân ở khu vực quận 3. Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 3/7, P bắt xe ôm từ quận 4 qua quận 3. Sau đó, P nói tài xế bỏ xuống đường rồi đi bộ lại căn nhà 222 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là cửa hàng bán máy tập gym.

Tiếp đó, P đi bộ ra sau căn nhà, leo lên ban công lầu 2 rồi đi xuống lầu 1. Tại đây, P lục lọi lấy cọc tiền khoảng 90 triệu đồng cùng một số giấy tờ rồi tẩu thoát. P bắt xe ôm trở về phòng trọ phường 18, quận 4, kiểm tra thấy tiền nên đi mua xe máy rồi giữ lại tiêu sài.

Hình ảnh P đột nhập được camera ghi nhận.

Tối 6/8, P rủ V đi trộm cắp tài sản bằng chính chiếc xe này. Cả hai tiếp tục đi tới căn nhà 222 đường Nguyễn Thị Minh Khai để gây án. V đứng coi xe cảnh giới, P đột nhập vào căn nhà này lấy trộm một laptop Macbook Pro bỏ vào ba lô.

Tiếp đó, P đột nhập vào cửa hàng của nhà số 234 đường Nguyễn Thị Minh Khai bằng lối cửa sổ. Tại đây, P lấy hơn 20 triệu đồng, điện thoại di động cùng 3 laptop Macbook bỏ vào balo rồi đi ra ngoài. Sau đó, V chở P về phòng trọ.

Chiều 7/8, P đem điện thoại di động trộm được tới các tiệm điện thoại ở đường Đoàn Văn Bơ, quận 4 và đường Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3 bán lấy tiền. Tài sản P bán được khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này, P cho V một ít còn lại P. dùng để tiêu xài và độ xe. Phía gia đình nạn nhân tại nhà số 234 Nguyễn Thị Minh Khai cũng tới công an trình báo bị mất trộm tài sản lên tới 675 triệu đồng và giao cho công an một khẩu súng.

Khẩu súng bị thu giữ.

Riêng về khẩu súng, P khai là súng ngắn, bắn đạn bi, mua trên mạng vào tháng 6, có giá 7 triệu đồng để phòng thân.

Được biết, tháng 8/2019, P từng bị Công an phường 22, quận Bình Thạnh phát hiện trộm 8 laptop và 118 triệu đồng. Do P chưa đủ tuổi khởi tố nên được đưa vào trường giáo dưỡng quận Gò Vấp. Sau đó, gia đình P bảo lãnh về địa phương. Xác minh từ Công an tỉnh Sóc Trăng, P có 2 tiền án trộm cắp tài sản.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.