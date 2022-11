TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Kinh Dương Vương, hàng trăm người dân bỏ chạy tán loạn

Hàng trăm người dân ở khu chung cư trên đường Kinh Dương Vương phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM bỏ chạy tán loạn khi tầng 11 block C bốc cháy

Gần 10h ngày 22/11, lực lượng chức năng quận Bình Tân vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn hộ chung cư trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h45 cùng ngày, căn hộ ở tầng 11 block C của chung cư này bất ngờ xảy ra hỏa hoạn khiến các hộ xung quanh hốt hoảng hô hoán và tìm cách dập lửa. Lực lượng bảo vệ chung cư nhanh chóng dùng bình chữa cháy và kéo vòi nước phun vào đám cháy. Nghe chuông báo cháy, hàng trăm cư dân ôm đồ đạc di tản ra khu vực an toàn.

"Tôi đang ngủ thì nghe chuông báo cháy kêu liên tục nên vùng chạy xuống đất", một người dân tại khu chung cư cho hay. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy quận Bình Tân điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn hộ bị hư hỏng.

Đại diện phòng PC07, Công an TP.HCM cho biết, nguyên nhân cháy do chập điện quạt máy. Ước tính thiệt hại cháy khoảng 1,5/65m2 diện tích căn hộ cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình, tính thành tiền khoảng 900.000 đồng.

"Công an PCCC quận Bình Tân phối hợp cùng với lực lượng Công an Phường, Ban quản trị chung cư hướng dẫn thoát nạn 36 người ra ngoài an toàn và bảo vệ ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực xung quanh", đại diện phòng PC07 nói.