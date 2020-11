TP.HCM: Có hơn 50.000 doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19

Các doanh nghiệp tiếp tục giải thể, ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của Covid-19. Ảnh minh họa.

Đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, các ngân hàng thương mại tập trung hỗ trợ 2 nhóm chủ yếu là giảm lãi suất và cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ, đạt 727.488 tỷ đồng cho 248.180 khách hàng; trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 171.971 khách hàng với dư nợ đạt 189.267 tỷ đồng, miễn giảm lãi cho 20.809 khách hàng với dư nợ đạt 53.702 tỷ đồng và cho vay mới lũy kế từ ngày 23/1 cho 55.400 khách hàng với doanh số đạt 484.519 tỷ đồng.



Các ngân hàng đã tiếp nhận 746 trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại do dịch bệnh Covid-19; đang xử lý 23 trường hợp, đã có kết quả xử lý 723 trường hợp. Trong đó có 108 doanh nghiệp chưa có hoặc không còn nhu cầu hỗ trợ; 90 trường hợp doanh nghiệp được hỗ trợ giảm lãi từ 0,2-2%/năm so với lãi suất đang áp dụng trước đó; 18 doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ; 46 trường hợp được cho vay mới; 4 trường hợp được tăng hạn mức tín dụng; 3 trường hợp giảm phí dịch vụ; 17 khách hàng được hỗ trợ nhiều hình thức (tăng hạn mức, giảm lãi, cơ cấu nợ…); 109 doanh nghiệp đang xem xét hồ sơ; 235 trường hợp tư vấn hướng dẫn; 51 trường hợp không đủ điều kiện vay vốn hoặc không thuộc khách hàng mục tiêu của ngân hàng...

Đã có 28.993 doanh nghiệp ngưng hoạt động tại Cục thuế thành phố; 4.649 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng 15,5% so với cùng kỳ; 12.236 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 42,11% so với cùng kỳ.

Trong tháng 10, khách quốc tế mới đến TP.HCM là 0 lượt (cùng kỳ là 752.500 lượt). Tổng 10 tháng năm 2020 đạt 1.303.750 lượt, giảm 81,3% so với cùng kỳ. Kéo theo đó là doanh thu du lịch tháng 10 ước đạt 8.800 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ là 12.800 tỷ). Tổng 10 tháng năm 2020 ước đạt 66.144 tỷ đồng, giảm 45,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 121.100 tỷ đồng), đạt 45% so với kế hoạch năm.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tính đến hết tháng 10, khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 250,579 triệu lượt hành khách, đạt 36% so với kế hoạch cả năm 2020.

Số lượt vận tải hành khách bằng đường thủy trong 10 tháng đạt 25,95 triệu lượt hành khách (giảm 14,03% so với cùng kỳ) . Sản lượng hành khách đi và đến TP.HCM bằng đường sắt ước đạt là 786.192 lượt hành khách (giảm 54% so với cùng kỳ) với 4.031 chuyến (giảm 37% so với cùng kỳ). Sản lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất ước đạt 16,12 triệu lượt hành khách, giảm 52,65% so với cùng kỳ...