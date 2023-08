TP.HCM có show thực cảnh hoành tráng như Ký ức Hội An, Tinh hoa Bắc Bộ ngay trên sông Sài Gòn

Show diễn thực cảnh Dòng sông kể chuyện hoành tráng sẽ diễn ra vào 20h ngày 6/8 tại Cảng Hành khách tàu biển - Cảng Sài Gòn (quận 4). Đây là chương trình nghệ thuật nhiều điểm nhấn nhất của Lễ hội Sông nước TP.HCM được tổ chức lần đầu vào năm nay.

Show Dòng sông kể chuyện: 700 diễn viên, 6.000 khách tham dự

Theo Sở Du lịch TP.HCM, show thực cảnh Dòng sông kể chuyện có sự tham gia của khoảng 700 diễn viên và nghệ nhân dân gian cùng ekip các đạo diễn, chuyên gia, cố vấn, nghệ sĩ hàng đầu trong ngành nghệ thuật.

Chương trình sẽ tái hiện sự hình thành của tự nhiên, con người qua các thời kỳ Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TP.HCM trong 5 chương Khẩn hoang - Xây thành - Trên bến dưới thuyền - Thương cảng phồn vinh - Rực rỡ Thành phố bên sông.

Phối cảnh show thực cảnh Dòng sông kể chuyện tại TP.HCM với dự tham gia của 700 diễn viên. Ảnh: BTC

Câu chuyện sẽ được kể bằng sự kết hợp các loại hình nghệ thuật từ dân gian đến đương đại, âm nhạc, vũ kịch, ánh sáng, điện ảnh kết hợp cùng các công nghệ trình diễn hiện đại, diễn ra trên một dòng sông thật, một thương cảng thật, những con thuyền thật, con người thật, bối cảnh thật và những câu chuyện thật cùng cảm xúc chân thật nhất được nâng tầm thành nghệ thuật.

Show thực cảnh Dòng sông kể chuyện được kỳ vọng sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và niềm tự hào của chính người dân thành phố về lịch sử của cha ông trên vùng đất này; mang lại nguồn cảm hứng và những khám phám trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách về bản sắc văn hóa, về những điều đặc biệt nhất của TP.HCM qua các thời kỳ.

Chương trình còn mở ra cơ hội phát huy tiềm năng vốn có và khai thác tối đa giá trị kinh tế, văn hóa, du lịch của dòng sông Sài Gòn và hệ sinh thái sông ngòi kênh rạch của TP.HCM, thúc đẩy truyền thông và quảng bá về các làng nghề truyền thống, các biểu tượng du lịch và điểm đến văn hóa, giải trí đặc trưng nhất của TP.HCM.

Show thực cảnh Dòng sông kể chuyện được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho du lịch TP.HCM. Show đại thực cảnh đã được một số địa phương tổ chức và rất thành công trong việc thu hút khách, đặc biệt phải kể đến như Ký ức Hội An (Quảng Nam), Tinh hoa Bắc Bộ (Hà Nội), Ký ức làng chài (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)…

Cách đăng ký xem show Dòng sông kể chuyện ở TP.HCM?

Bố trí khán đài và sân khấu show Dòng sông kể chuyện tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Cập nhật tiến độ chuẩn bị cho show thực cảnh Dòng sông kể chuyện, bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cho biết khoảng 700 diễn viên tham gia show diễn đang tập luyện để đảm bảo đêm diễn 6/8 trọn vẹn nhất.

Đêm diễn dự kiến thu hút 6.000 đại biểu, người dân và du khách tham dự.

Người dân và du khách muốn tham dự show Dòng sông kể chuyện, có thể truy cập website visithcmc.vn để xem thông tin và đặt vé online. Hệ thống sẽ gửi email thông tin đến du khách kiểm tra nội dung trước sự kiện đính kèm mã QR. Du khách mang mã QR đến cổng lễ hội để soát vé và kiểm tra thông tin tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đánh giá Lễ hội Sông nước TP.HCM là lễ hội quy mô, lần đầu tiên được TP.HCM tổ chức.

Theo bà Hoa, Lễ hội Sông nước TP.HCM đa phần thực hiện trên sông. Do đó, ban tổ chức phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nhân lực, thiết bị, kỹ thuật cao, linh hoạt với vấn đề thời tiết. Ban tổ chức đã chuẩn bị linh động các phương án, cũng như đảm bảo các điều kiện an toàn cho show diễn đại thực cảnh Dòng sông kể chuyện tối 6/8.