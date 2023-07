Giải Vô địch Đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng năm 2023 sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 5/8, tại Cầu cảng số 4 (cột cờ Thủ ngữ), Quận 1.

Giải đấu có sự tham dự của 25 đoàn với 650 vận động viên đến từ các ban, ngành, tổ chức xã hội, Trung tâm thể dục thể thao TP Thủ Đức, các quận, huyện; lực lượng vũ trang Công an, Quân đội trên địa bàn TP và các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Bình.



Các đội tranh tài với 6 nội dung thi đấu ở cự ly 500m với 2 nội dung thi đấu ở hạng A (thuyền 10 tay chèo nam, thuyền 20 tay chèo nam, thuyền 20 tay chèo nam nữ phối hợp) và hạng B (thuyền 10 tay chèo nam, thuyền 20 tay chèo nam, thuyền 20 tay chèo nam nữ phối hợp) dành riêng cho các đơn vị lực lượng vũ trang công an, quân đội, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

Giải Vô địch Đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng năm 2023 sẽ mang đến sự sôi động trên sông Sài Gòn trong Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 1 năm 2023.

Đây là sự kiện thể thao được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên đua thuyền truyền thống tham gia thi đấu, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu, đoàn kết giữa các quận, huyện và các đơn vị tham dự giải. Qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự các giải quốc gia, quốc tế. Đồng thời, nâng cao ý thức cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sông nước trên địa bàn TP.HCM.

Bên cạnh Giải Vô địch Đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng, dịp này còn kết hợp với Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 1 năm 2023, góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn TP.HCM, đa dạng hóa các sự kiện, lễ hội phục vụ người dân Thành phố và du khách, xây dựng hình ảnh điểm đến TP.HCM.

650 tay chèo sẽ đua tài tại Giải Vô địch Đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng năm 2023.

Công chúng sẽ được thưởng thức các hoạt động biểu diễn thể thao dưới nước đặc sắc vào sáng ngày 5/8, tại Cầu cảng số 4 (cột cờ Thủ ngữ) như Trình diễn thuyền buồm Sailing, trình diễn bay bằng ván phản lực, Flyboard, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật khu dù lượn trên cao…;

Sáng ngày 6/8, tại Bến Nội Đô - Đối diện số 01 Hoàng Sa, P. Đa kao, Quận.1 (gần cầu Thị Nghè), hoạt động trình diễn đua thuyền truyền thống từ các vận động viên chuyên nghiệp; biểu diễn cano, tổ chức hoạt động tương tác chèo SUP… phục vụ cho người dân và du khách.