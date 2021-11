TP.HCM: Covid-19 xuất hiện sau gần một tháng tổ chức học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An

Hai tuần đầu triển khai học trực tiếp tại trường tiểu học và THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM) không ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Đến tuần học thứ 3, qua test nhanh định kỳ, Trường THCS-THPT Thạnh An đã phát hiện 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2.