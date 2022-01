TP.HCM: Cuối tuần cúp nước TP.Thủ Đức và 11 quận, huyện

Ngày 12/1, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thông báo sẽ thực hiện công tác thay van cửa phai (84"x84") flume nước ra các bể chứa nước sạch Nhà máy nước Thủ Đức giai đoạn 2, đồng thời kết hợp bảo trì, bảo dưỡng nhà máy nước nhằm đảm bảo an toàn sản xuất trong dịp tết Nguyên đán.



Thời gian thực hiện dự kiến 0h ngày 16/01 đến 2h30 phút cùng ngày. Trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng này sẽ xảy ra tình trạng nước yếu và gián đoạn cấp nước tại một số khu vực thuộc địa bàn phục vụ của các đơn vị cấp nước.

TP.Thủ Đức và 11 quận, huyện sẽ bị cúp nước ngày 16/1. Ảnh: Sawaco

Cụ thể, các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm toàn bộ quận 1, 3, 10 và quận Phú Nhuận.

Đối với quận Bình Thạnh các phường sau sẽ bị ảnh hưởng: 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25.

Quận Tân Bình gồm các phường: 1, 3, 4, 5, 12.

Quận 4 gồm các phường: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13.

Quận 6 gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12.

Quận 8 gồm các phường: 9, 10, 11, 12, 13.

Quận 11 gồm các phường: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

TP.Thủ Đức gồm các phường: An Phú, Thảo Điền, Bình An, An Khánh, Bình Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, An Lợi Đông, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thủ Thiêm, Linh Xuân, Linh Trung, Tam Bình, Linh Chiểu, Linh Tây, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Long A, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh.

Các khu vực nước yếu gồm xã Bình Hưng, Phong Phú, huyện Bình Chánh và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Để hạn chế ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Sawaco đã có phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu. Đặc biệt tại các bệnh viện và khu cách ly tập trung, điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tải.

Đồng thời, Sawaco cũng theo dõi chặt chẽ diễn biến trên mạng lưới cấp nước để điều phối nguồn nước theo tình hình thực tế, chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên mạng lưới cấp nước.

Sawaco cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành công tác trên trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, thông báo đến người dân, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện… kịp thời có kế hoạch dự trữ nước sạch để sử dụng.