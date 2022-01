TP.HCM: Đầu tư, sửa chữa 7 trường học, 5 bị cáo gây thất thoát 17,7 tỷ đồng

Cáo trạng cho thấy, các bị cáo đã lợi dụng việc được giao, quản lý, sử dụng ngân sách để tiến hành đầu tư, sửa chữa 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi không đúng quy định pháp luật, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 17,7 tỷ đồng.

5 bị cáo gồm: Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Củ Chi), Phan Văn Duyệt (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Đông Phương - viết tắt là Công ty Đông Phương), Phan Văn Bình Tâm (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tâm Phú Tài - Công ty Tâm Phú Tài, em trai của Duyệt), Nguyễn Thị Loan (nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Củ Chi) và Lê Vũ Hồng Hạnh (người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty Đông Phương).

Cố tình làm sai quy định dẫn đến thất thoát 17,7 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, bị cáo Lê Thị Thanh Tuyền thời điểm 2016 với vai trò là Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Củ Chi đã trực tiếp đi khảo sát các trường học cùng Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Củ Chi để duyệt các hạng mục cần sửa chữa.

Tuyền và Loan đã thẩm định, trình duyệt tổng mức đầu tư, dự toán sửa chữa các hạng mục của 7 trường học mà không yêu cầu các trường thực hiện các thủ tục đúng quy định về đầu tư xây dựng. Trong đó, hầu hết hạng mục được duyệt đều chia nhỏ để có dự toán giá trị dưới 500 triệu đồng sai quy định.

Một trong 7 trường học liên quan đến 5 bị cáo vướng vòng lao lý gây thất thoát 17,7 tỷ đồng của nhà nước. Ảnh: hcm.edu.vn

Bị cáo Phan Văn Duyệt trực tiếp điều hành hoạt động Công ty Đông Phương đã liên hệ với Nguyễn Thị Loan để trình phê duyệt dự toán. Sau đó, bị cáo Duyệt trực tiếp đến gặp các hiệu trưởng và nói Phòng GD-ĐT giao cho Công ty Đông Phương thi công nên các hiệu trưởng tin tưởng và đồng ý ký hồ sơ, không tiến hành nghiệm thu trên thực tế mà lấy số liệu dự toán để ký nghiệm thu và thanh quyết toán.

Khi lập dự toán, thiết kế, bị cáo Duyệt không tiến hành khảo sát trên thực tế để kho bạc duyệt chi mà nhờ em trai là Phan Văn Bình Tâm lấy pháp nhân Công ty Tâm Phú Tài ký tên, hợp thức hóa hồ sơ.

Bị cáo Lê Vũ Hồng Hạnh là người được Duyệt nhờ đứng tên làm người đại diện pháp luật và Giám đốc Công ty Đông Phương để ký kết, thực hiện các hợp đồng sửa chữa tại 7 trường học trên với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Với vai trò trên, bị cáo Hạnh phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Công ty Đông Phương.

Ngoài ra, bị cáo Phan Văn Bình Tâm đã giúp sức tích cực cho bị cáo Duyệt. Bị cáo Tâm đã dùng pháp nhân của Công ty Tâm Phú Tài ký hợp thức hóa hồ sơ, thiết kế dự toán sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện Củ Chi do Công ty Đông Phương lập mà không tiến hành khảo sát thực tế để rút dự toán ngân sách nhà nước.

Thanh quyết toán cao hơn so với định mức Bộ Xây dựng quy định

Theo cáo trạng ngày 14/11/2016, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm 2016 của 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi gồm: Trường mầm non Thị trấn Củ Chi 2, Trường mầm non Thái Mỹ, Trường mầm non Tân Thông Hội 2, Trường mầm non Tân Phú Trung 2, Trường tiểu học Tân Phú Trung, Trường tiểu học Tân Phú và Trường tiểu học Lê Thị Pha.

Hiệu trưởng 7 trường đã ký thủ tục giao cho Công ty Tâm Phú Tài thực hiện hợp đồng tư vấn, thiết kế, còn Công ty Đông Phương thực hiện hợp đồng thi công, sửa chữa.

Trước đó, ngày 30/6/2016, toàn bộ 64 gói thầu của 7 trường học đều đã được nghiệm thu, quyết toán. Trong đó, các hợp đồng tư vấn, thiết kế và hợp đồng thi công đều có nghiệm thu, thanh quyết toán cao hơn so với định mức được Bộ Xây dựng quy định.

Các hiệu trưởng đã không lập dự toán, xác định tổng mức đầu tư của từng gói thầu và Phòng GD-ĐT, Phòng Tài chính huyện Củ Chi không yêu cầu lập. Phòng GD-ĐT chỉ dựa trên các khái toán do Phan Văn Duyệt (Phó giám đốc Công ty Đông Phương) lập sai quy định, đơn giá đưa ra cao hơn nhiều so với định mức, để lập danh mục, kế hoạch sửa chữa.

Sau khi Phòng GD-ĐT lập danh mục, kế hoạch sửa chữa, gửi Phòng Tài chính thẩm định và trình Thường trực UBND huyện phê duyệt, dự án được chia thành 64 gói thầu (mỗi gói thầu dưới 500 triệu đồng) để chỉ định thầu, vi phạm các quy định cấm về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.