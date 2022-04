Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư các dự án BOT rà soát, bố trí làn dành riêng ETC (làn thu phí tự động không dừng) tại các trạm thu phí.



Theo Sở GTVT, hiện nay, một số trạm thu phí do nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT vận hành chưa bố trí làn dành riêng thu phí tự động không dừng (làn thuần ETC). Do đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở chỉ đạo các đơn vị quản lý trạm thu phí triển khai phương án trên.

Các trạm thu phí phải bố trí các biển báo "làn thu phí ETC" và "làn thu phí hỗn hợp" theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đối với các trạm thu phí đã lắp đặt đủ 4 làn thu phí ETC, thực hiện bố trí 2 làn thuần ETC (mỗi chiều đường bố trí 1 làn).

Bố trí thu phí không dừng tại các trạm BOT. Ảnh: L.S

Đối với các trạm thu phí đã lắp đặt đủ 6 làn thu phí ETC trở lên, thực hiện bố trí 4 làn thuần ETC (mỗi chiều đường bố trí 2 làn) và chỉ để 2 làn thu phí hỗn hợp (mỗi chiều đường bố trí 1 làn ETC+MTC).

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đơn vị đang chuẩn bị đấu thầu thuê dịch vụ thu phí không dừng tại ba cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, các tuyến cao tốc này có lưu lượng giao thông lớn, vào các dịp cao điểm thường xảy ra ùn tắc. Việc thu phí không dừng sẽ giúp phương tiện di chuyển nhanh, giảm tắc nghẽn vào giờ cao điểm

Cụ thể, dịch vụ thu phí không dừng áp dụng công nghệ RFID, sử dụng sóng radio nhận diện tự động phương tiện có gắn thẻ định danh trên kính hoặc đèn xe. Từ thẻ gắn trên kính xe, thiết bị đọc tại trạm thu phí sẽ trừ tiền của chủ phương tiện. Người dân có thể nạp tiền vào tài khoản bằng tiền mặt, Internet banking hoặc tại trung tâm đăng kiểm, trạm thu phí... Thời gian xử lý giao dịch thu phí nhanh với tốc độ phương tiện qua trạm không barie là 50 giây/giao dịch.