TP.HCM: Đột kích quán karaoke phát hiện 33 dân chơi dương tính với ma túy

Ngày 26/9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, đơn vị này đang củng cố hồ sơ xử lý 33 dân chơi (gồm 20 nam và 13 nữ) dương tính với ma túy ở quán karaoke Victoria.

Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, trinh sát Công an quận Bình Tân đã tiến hành ập vào kiểm tra hành chính với quán karaoke Victoria ở phường Bình Trị Đông B. Dù đã qua ngày mới nhưng trong 10 phòng của quán vẫn còn hơn 100 dân chơi cả nam lẫn nữ đang vui chơi, ca hát trong điệu nhạc cực lớn.

Các đối tượng lúc công an ập vào kiểm tra.

Phát hiện công an, nhiều dân chơi trong phòng tìm cách bỏ chạy thoát ra bên ngoài nhưng bị chốt chặn khống chế. Tại các phòng, công an tìm thấy nhiều viên nén và dụng cụ sử dụng ma túy.

Ma túy thu giữ.

Công an đã tiến hành lập biên bản đưa hơn 100 dân chơi về trụ sở làm việc. Đồng thời, công an xử phạt quán này với nhiều lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ quy định, chưa xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Qua kiểm tra, công an phát hiện có 33 dân chơi gồm 20 nam, 13 nữ dương tính với ma túy. Hiện công an đang điều tra mở rộng.