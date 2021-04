Ngọc Trinh thừa nhận chủ quan, hé lộ cách bảo vệ tài sản khủng sau vụ trộm

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của Ngọc Trinh về việc bị mất trộm bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá khoảng 15 tỷ đồng.

Thông qua trang cá nhân, Ngọc Trinh kể lại toàn bộ các chi tiết trong vụ trộm. Theo đó, cô phải giả vờ ngủ khi biết có trộm đột nhập và chờ cơ hội để chạy ra khỏi phòng hô hoán mọi người.

Ngọc Trinh trấn an fan hâm mộ sau vụ việc bị mất trộm bộ sưu tập đồng hồ tiền tỷ.

Thông tin về vụ việc căn biệt thự của Ngọc Trinh bị kẻ trộm đột nhập khiến dư luận xôn xao. Người lo lắng cho sự an toàn của "Nữ hoàng nội y", kẻ tỏ ra tiếc nuối với khối tài sản cô bị kẻ xấu trộm mất. Bạn bè thân thiết và fan hâm mộ liên tục gửi đến cô tin nhắn hỏi thăm, động viên.

Sáng 31/3, Ngọc Trinh lên tiếng trấn an fan hâm mộ. Người đẹp Trà Vinh thừa nhận do chủ quan nên vụ việc đã xảy ra. Ngọc Trinh cho hay hiện tại cô đã ổn hơn và tự rút ra bài học cho bản thân, sẽ di chuyển những tài sản quý giá đến nơi an toàn hơn.

Ngọc Trinh chia sẻ: "Trinh ổn rồi nha! Sự việc lần này cũng là một bài học cho sự chủ quan của Trinh. Bây giờ, Trinh đã tăng cường thuê bảo vệ chuyên nghiệp cũng như lắp tất cả hệ thống báo động chặt chẽ để tránh không xảy ra những sự việc như hôm qua nữa. Đồng thời, những tài sản quý giá cũng đã được chuyển đến một nơi khác an toàn hơn. Cám ơn mọi người đã hỏi thăm và quan tâm Trinh".

Trước đó, một người thân cận với Ngọc Trinh đã đăng tải clip liên quan đến vụ việc được trích xuất từ camera. Qua đó, mọi người thấy được cô hốt hoảng rời khỏi phòng, kéo sập cửa, vội chạy xuống cầu thang sau khi tên trộm không để ý.

Người này giải thích rõ lý do "Nữ hoàng nội y" nằm im, giả vờ ngủ suốt 10 phút khi phát hiện có kẻ xấu đột nhập vào biệt thự.

"Lúc ăn trộm vào phòng là Trinh phát hiện rồi, nhưng không dám la lên mà nằm im tầm 10 phút, đợi trộm nó đi ra ngoài mới mở cửa chạy lên. Chứ la lúc đó chắc chết quá, sợ trộm làm liều.

Trộm lấy túi đồng hồ trước, xong qua phòng Trinh lấy cục tiền và túi xách, điện thoại. Xong lúc đó Trinh chạy và la lên thì trộm bỏ lại hết, ôm mỗi túi đồng hồ". Vụ trộm hiện đang được công an, chính quyền can thiệp để sớm tìm ra hung thủ.