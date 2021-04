Ngọc Trinh, Nhật Tinh Anh... từng bị trộm "ghé thăm" gây xôn xao

Ngọc Trinh bị mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá hơn 10 tỉ đồng



Ngọc Trinh trình báo bị trộm lấy mất bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu gồm hơn 10 chiếc có trị giá khoảng 13 tỷ.

Nhắc tới các nghệ sĩ, nhiều người cho rằng họ sẽ sở hữu khối tài sản "khủng". Chính điều đó khiến họ trở thành mục tiêu hàng đầu trong mắt kẻ trộm. Khi bị trộm "ghé thăm", mất tài sản rất lớn, dàn sao Việt chia sẻ công khai nhằm lên tiếng cảnh báo mọi người.

Mới đây nhất, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh trình báo mất trộm bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu gồm hơn 10 chiếc, có trị giá khoảng 13 tỷ đồng tại căn nhà ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

Biệt thự của Ngọc Trinh rất rộng, mỗi người một phòng riêng. Khi phát hiện ra có kẻ trộm cô buộc lòng phải giả vờ ngủ say để không nguy hiểm đến tính mạng.

Khi phát hiện ra trộm trong biệt thự, Ngọc Trinh nằm im khoảng 10 phút.

Ngọc Trinh cho biết: "Khi trộm vô nhà, tôi rất hoảng loạn, đợi trộm ra ngoài mới dám mở cửa và la lên, sau đó mới hô hào. Khi phát hiện ra, tôi nằm im bất động 10 phút. Thời điểm hiện tại tôi vẫn còn hoảng loạn. Quản lý phải là người đi thực hiện giấy tờ. Đêm tới chắc chắn Thúy Kiều phải lên ngủ chung để tâm lý ổn định".

Sáng 31/3, Ngọc Trinh lên tiếng trấn an người hâm mộ. Người đẹp Trà Vinh thừa nhận do chủ quan nên vụ việc đã xảy ra. Ngọc Trinh cho hay, hiện tại cô đã ổn hơn và tự rút ra bài học cho bản thân. Cô sẽ di chuyển những tài sản quý giá đến nơi an toàn hơn.

Ngọc Trinh tự rút ra bài học cho bản thân sau khi bị trộm "ghé thăm".

Ngọc Trinh chia sẻ: "Tôi ổn rồi nha! Sự việc lần này cũng là một bài học cho sự chủ quan của tôi. Bây giờ, tôi đã tăng cường thuê bảo vệ chuyên nghiệp cũng như lắp tất cả hệ thống báo động chặt chẽ để tránh không xảy ra những sự việc như hôm qua nữa.

Đồng thời, những tài sản quý giá cũng đã được chuyển đến một nơi khác an toàn hơn. Cám ơn mọi người đã hỏi thăm và quan tâm tôi".

Ca sĩ Nhật Kim Anh từng bị trộm 60 cây vàng

Ngày 14/7/2019, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh cũng nạn nhân trong vụ trộm đột nhập biệt thự riêng.

Kẻ trộm đột nhập vào nhà Nhật Kim Anh khi cô đang đi công tác từ Cần Thơ về TP.HCM. Trong quá trình di chuyển, nữ ca sĩ đã mở camera an ninh căn biệt thự của gia đình ở Khu dân cư Camelia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thông qua điện thoại để kiểm tra.



Lúc này, cô phát hiện 2 chiếc két sắt ở phòng ngủ bị cạy phá. Khi về tới căn biệt thự, nữ ca sĩ kiểm tra và phát hiện bị mất nhiều tài sản như: vàng, kim cương, tiền… nên trình báo công an.

Chưa đầy 3 tháng, công an đã truy tìm ra thủ phạm vụ trộm nhà Nhật Kim Anh.

Qua trích xuất camera, công an xác định khoảng 20h41 ngày 14/7, một nam thanh niên đội nón, đeo khẩu trang đột nhập vào nhà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh.

Đến ngày 17/10/2019 Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thái Sơn (Sơn "xà beng", 34 tuổi) và Trần Minh Thăng (34 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 2 phân công nhiệm vụ rõ ràng và nhắm vào những nhà dân, biệt thự của những người giàu có, nghệ sĩ, ca sĩ…

Sau vụ mất trộm, Nhật Kim Anh nhắn nhủ tới khán giả: "Sau vụ trộm này tôi mong mọi người không chỉ anh, chị, em nghệ sĩ mà người dân nói chung đề phòng hơn về cửa nẻo.

Sau vụ trộm ,Nhật Kim Anh nhắc nhở các nghệ sĩ đề phòng trộm "ghé thăm".

Tôi quá ỷ y, cho rằng nhà mình nằm trong khu biệt lập, có bảo vệ, có camera khắp nơi, lúc đó tôi mới chuyển nhà về, chưa kịp làm song sắt, chưa kịp gắn hệ thống báo trộm. Mình nghĩ có bảo vệ, cuối cùng thì...

Anh, chị, em tốt nhất đừng ỷ y như Nhật Kim Anh. Cửa sổ chưa làm song sắt, nó kéo một cái là nó chui vô nhà được rồi. Với phải gắn camera thật nhiều, thấy mọi ngóc ngách thì giúp nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Công an truy qua dáng hình cũng nhanh, chưa cần đến vân tay. Đúng ba tháng là tìm ra".

Ca sĩ Minh Hằng cũng bị mất trộm hàng tỉ đồng

Két sắt bị phá tan trước biệt thự nhà Minh Hằng.

Trước Ngọc Trinh, Nhật Kim Anh thì Minh Hằng cũng là một trong những nạn nhân của vụ trộm lên đến hàng tỉ đồng. Vào ngày 26/12/2015, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ trộm nhà riêng của ca sĩ Minh Hằng (phường An Phú, quận 2).

Người nhà nữ ca sĩ cho biết: "Tôi vừa ở nước ngoài về thì phát hiện căn phòng của chị Hằng bị lục tung, kiểm tra thấy mất nhiều tài sản".

Thiệt hại vụ trộm nhà Minh Hằng lên tới hàng tỉ đồng.

Được biết, vụ trộm này khiến Minh Hằng bị mất túi xách trị giá 30 nghìn USD, nhẫn hột xoàn hơn 400 triệu đồng và đồng hồ trị giá khoảng 25 nghìn USD.