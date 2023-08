TP.HCM học Hàn Quốc kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy khi vận hành tuyến metro

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu (giữa) tham quan nhà ga tàu điện tại Busan. Ảnh: UBND TP

Tại thành phố Busan (Hàn Quốc), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu và Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an Thành phố cùng đoàn công tác đã đến Công ty vận tải Busan (HuMetro) để trao đổi, nghiên cứu công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý và công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống tàu điện.



Đoàn đã được Công ty giới thiệu những cách làm mới như nhà ga thông minh (Smart station); tàu không có người lái; hệ thống quản lý, kiểm soát bằng camera và các cảm biến; hệ thống kết nối không dây; thực hiện tuần tra, kiểm soát toàn bộ nhà ga bằng chương trình giả lập. Đồng thời, Công ty cũng cung cấp nhiều kinh nghiệm, kiến thức, mô hình, trải nghiệm thực tế công tác vận hành, khai thác tàu điện; công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại nhà ga số 180.

Tại Sở Cảnh sát Thành phố Busan, đoàn TP.HCM được tham quan Trung tâm chỉ huy điều hành 112, Trung tâm điều hành giao thông và chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình và thực tiễn công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông với nhiều thiết bị hiện đại, tiên tiến.

Ông Park Soo Kwan – Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Busan đã cùng trao đổi về những vấn đề mà đoàn TP.HCM đã học tập, nghiên cứu trong đợt này, nhất là việc TP.HCM sắp đưa vào khai thác vận hành tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên.

Trao đổi kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy tại Busan

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cho biết, từ những nội dung, vấn đề đã trải nghiệm, nghiên cứu, trao đổi, tích lũy, đoàn sẽ báo cáo đề xuất lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo triển khai nhằm quản lý vận hành hiệu quả; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khi vận hành khai thác phục vụ người dân vào đầu năm 2024.