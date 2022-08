Thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, năm học 2022-2023, dự kiến toàn thành phố tăng 21.825 học sinh. Trong đó, có 15.282 học sinh công lập và 6.543 học sinh ngoài công lập.

Ở các bậc học, bậc THPT có số lượng tăng nhiều nhất với 12.761 học sinh, kế đó là bậc mầm non tăng 6.587 học sinh. Ở bậc tiểu học giảm 11.184 học sinh và bậc THCS giảm 13.661 học sinh.

Cụ thể như sau:

Theo Sở GDĐT, nhìn chung, số học sinh tăng trong năm học 2022-2023 tập trung tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện như: quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Các quận, huyện này đều là khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, nên tình trạng dân số tăng cơ học cao dẫn đến việc tăng học sinh.

"Năm học 2021-2022, số học sinh không có hộ khẩu tại TP.HCM là 343.894 em. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn (cấp tiểu học), học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện đều co hẹp lại, gây ảnh hưởng đến các lớp đang học. Việc gia tăng số học sinh nêu trên dẫn đến tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và tăng biên chế sẽ làm tăng nguồn chi của ngân sách thành phố" - Sở GDĐT nhận định.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn nhiều quận, huyện, nhiều trường tiểu học có quy mô sĩ số trên 45 học sinh/lớp đã hạn chế phần nào công tác quản lý và chất lượng giảng dạy.

Theo Sở, để chuẩn bị cho năm học mới, công tác sửa chữa, mua sắm trang bị cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học... đã được triển khai. Đồng thời, dự kiến đến tháng 9/2022, thành phố sẽ đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng (trong đó số phòng học tăng thêm là 356 phòng) với tổng mức đầu tư 1.532.001 triệu đồng. Trong đó, bậc Mầm non có 210 phòng học (tăng thêm 148 phòng); bậc Tiểu học có 218 phòng học (tăng thêm 105 phòng); bậc THCS có 147 phòng học (tăng thêm 103 phòng).

Sở GDĐT TP.HCM cho biết, năm học sắp tới, toàn thành phố cần tuyển 5.241 giáo viên từ mầm non đến THPT. Trong đó, mầm non cần tuyển 892 giáo viên; Tiểu học tuyển 2.355 giáo viên; THCS tuyển 1.698 giáo viên; THPT tuyển 296 giáo viên. Sở GDĐT sẽ thực hiện tuyển cấp THPT, các cấp còn lại do quận huyện, TP.Thủ Đức và các đơn vị được phân cấp tuyển dụng.

Giáo viên môn Âm nhạc và Mỹ thuật chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của TP.HCM. Ảnh: M.Q

Năm học 2022 – 2023 là năm đầu tiên các trường THPT thực hiện chương trình phổ thông 2018 đối với khối lớp 10. Để chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho đơn vị, Sở GDĐT đã cử người tham gia báo cáo các chuyên đề liên quan đến công tác tuyển dụng để lan tỏa nhu cầu tuyển dụng hằng năm của ngành theo lời mời từ các trường đại học.