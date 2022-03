TP.HCM: Hơn 100.000 tài xế vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ bị phạt nguội nhờ "mắt thần"

Toàn TP.HCM hiện có khoảng 500 camera được gắn tại các tuyến đường để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Hình ảnh từ các "mắt thần" này sẽ được chuyển về tổ điều hành giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM.

Ngoài việc quan sát, phối hợp thông báo xử lý ùn tắc, tai nạn giao thông, các "mắt thần" còn có thể ghi lại biển số xe, thời gian, hành vi cụ thể của những người lưu thông để CSGT trích xuất hình ảnh khi phát hiện vi phạm.

Một màn hình quan sát giao thông của Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: B.T

Bên cạnh đó, 9 vị trí bắn tốc độ tự động trên đường gồm Quốc lộ 1 (2 vị trí), Quốc lộ 22 (2 vị trí) và 1 vị trí trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Xa lộ Hà Nội, hầm Thủ Thiêm, cầu vượt Cát Lái, cầu vượt Phú Mỹ.

Tá hỏa khi bị phạt nguội vì "mắt thần"

Sáng 15/3, tại trụ sở Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông - PC08 (171 Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5), có rất nhiều người dân đến xếp hàng chờ đến lượt đóng tiền phạt nguội.

Ông N.B.C (40 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết, ông có mặt tại trụ sở từ rất sớm để đóng phạt, lấy bằng lái vì bị phạt nguội chạy quá tốc độ trước Tết Nguyên đán.

Theo ông C, do có việc gấp và thấy đường thông thoáng nên đã chạy quá tốc độ. Ông C cứ nghĩa rằng không bị CSGT bắt là không sao, nhưng vài ngày sau đó thì ông nhận được giấy mời đến trụ sở để làm việc.

Hàng trăm ngàn người vi phạm bị phạt nguội thông qua "mắt thần". Ảnh: B.T

"Thực sự tôi khá bất ngờ khi nhận được biên bản phạt nguội. Tuy vậy, CSGT gửi hình ảnh vi phạm, thời gian, địa điểm cụ thể... nên không cãi được, phải chấp hành. Hôm nay tới làm thủ tục đóng phạt mà chờ hơi lâu do nhiều người, phải 2 - 3 tiếng mới xong, khá mất thời gian", ông C cho biết.

Trường hợp anh N.V.L (36 tuổi, ngụ quận 12) biết mình bị phạt nguội thông qua việc đi đăng kiểm xe.

Anh L cho biết, khi mang ô tô đến trung tâm đăng kiểm thì bị từ chối vì chưa đóng tiền phạt vi phạm khi dừng đổ xe nơi có biển báo cấm.

"Tôi tá hỏa, không biết mình vi phạm lúc nào nên đến Phòng CSGT để hỏi. Đến đây, tôi mới biết ngày, giờ vi phạm và được hướng dẫn đóng phạt nguội", anh L nói.

100.000 tài xế bị phạt nguội thông qua "mắt thần"

Theo một cán bộ PC08, hình ảnh, clip vi phạm từ các "mắt thần" sẽ được chuyển đến Đội chỉ huy giao thông. Từ đó, CSGT sẽ trích xuất hình ảnh, nhập lên phần mềm tra cứu đăng ký xe để lấy thông tin chủ phương tiện và xuất thông báo vi phạm.

Sau đó, CSGT sẽ gửi thông báo lỗi vi phạm và hình ảnh đến đến địa chỉ chủ xe trong vòng 5 ngày (kể từ ngày vi phạm).

Hình ảnh, biển số xe, mức vi phạm được hiển thị rõ ràng trên hệ thống nhờ "mắt thần". Ảnh: B.T

Sau 15 ngày, nếu người vi phạm không đến thực hiện quyết định xử phạt, CSGT sẽ gửi giấy nhắc hẹn. Nếu người dân vẫn không đóng phạt theo quy định, đối với ô tô sẽ không được đăng kiểm xe.

Ngoài ra, nếu ô tô thuộc công ty kinh doanh vận tải vi phạm, CSGT sẽ mời đại diện doanh nghiệp đến nhận thông báo vi phạm, yêu cầu chuyển đến tay tài xế vi phạm, chấp hành đóng phạt.

Nếu doanh nghiệp cho thuê ô tô, không xác định được tài xế vi phạm thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt.



Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, 1 năm kể từ ngày gửi thông báo là hết thời hiệu xử phạt. Do đó, các ô tô nếu trong thời gian này đi đăng kiểm thì bắt buộc đóng phạt rồi mới đăng kiểm được.

Người dân đóng phạt nguội tại Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: B.T

Tuy nhiên, trường hợp những ô tô 2 - 3 năm mới đăng kiểm, nếu đã quá thời hạn này rồi thì lỗi vi phạm qua hình ảnh xem như không xử lý được.

Đối với xe máy, hiện khó có thể chế tài để xử lý. Đây là một trong những nguyên nhân làm tỷ lệ đóng phạt qua hình ảnh chưa cao.