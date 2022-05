Mới đây, UBND TP.HCM đề nghị 3 nhà đầu tư dự án BOT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và chủ động triển khai các bước tiếp theo để lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thu phí không dừng (ETC), hoàn thành trong tháng 7.



Cụ thể, trạm thu phí An Sương - An Lạc do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO làm chủ đầu tư còn phải nâng cấp 4 làn ETC còn lại. Trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP làm chủ đầu tư cần lắp thêm 8 làn ETC.

Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống thu phí ETC tại TP.HCM. Ảnh: L.S

Còn trạm thu phí BOT xây dựng đường nối Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu (thành phố Thủ Đức) hiện chưa tổ chức thu phí. Công ty cổ phần ximăng Vicem Hà Tiên (nhà đầu tư) cần lắp đặt ETC trước khi đưa vào vận hành thu phí.

Được biết, lãnh đạo thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án lắp đặt hệ thống thu phí ETC sau khi nhận hồ sơ do nhà đầu tư trình; hoàn thành trong 7 ngày làm việc và gửi báo cáo giám sát cho Sở GTVT TP.HCM tổng hợp. Sở này chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức thẩm định, trình theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất không nâng cấp hệ thống thu phí ETC đối với hai trạm vì sắp dừng thu phí. Cụ thể, trạm thu phí cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công (thành phố Thủ Đức) và trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) do Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng xây dựng có quy mô 20 làn (2 trạm).

Liên quan đến việc thu phí không dừng, mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC khẩn trương lắp đặt các làn thu phí còn lại, đảm bảo tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp, hoàn thành trước ngày 30/6.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, VEC phải tập trung cao để hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do VEC quản lý. Đến 31/7, nếu không triển khai sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc xem xét việc tạm dừng thu phí (xả trạm).