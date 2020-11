TP.HCM: Khống chế kẻ ngáo đá, trung úy công an bị gãy tay

Ngày 4/11, Công an phường 11, quận 3, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Bảo (SN 1993, ngụ quận 11, tạm trú quận 3, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Bảo tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 3/11, người dân sinh sống tại hẻm 472 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, T.PHCM phát hiện Bảo có biểu hiện lên cơn ngáo đá, nên báo cho công an.

Nhận tin, Công an phường 11 đã cử trung uý Nguyễn Tấn Lực và trung uý Lê Hoàng Dương, cùng 1 bảo vệ dân phố có mặt tại hiện trường khuyên can và mời Bảo về trụ sở làm việc. Bảo không chấp hành, còn lớn tiếng chửi bới, thách thức lực lượng công an.

Khi lực lượng tiếp cận, Bảo bỏ chạy vào phòng trọ. Hai trung uý xông vào khống chế Bảo, đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Sau đó, Bảo hất văng trung uý Dương ngã xuống đất, khiến anh bị thương ở tay phải.

Trung uý Lực cùng bảo vệ dân phố vội xông vào khống chế và bắt giữ được Bảo đưa về trụ sở. Đồng thời, lực lượng đưa trung uý Dương vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Kiểm tra căn nhà của Bảo, lực lượng thu giữ dụng cụ sử dụng ma tuý đá.

Trung uý Dương bị thương tại hiện trường.

Khi được đưa về trụ sở, Bảo lên cơn ngáo đá chửi bới không chịu khai báo. Qua kiểm tra, Bảo dương tính với chất ma tuý. Sau khi hết cơn ngáo đá, Bảo thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Trung uý Dương vẫn đang điều trị ở bệnh viện 115 và được chuẩn đoán gãy tay phải. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Bảo theo quy định của pháp luật.