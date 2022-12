TP.HCM: Không tổ chức các lễ hội quá sớm trước Tết, hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết

Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký ban hành Chỉ thị số 16 về chăm lo Tết Quý Mão năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh thi đua đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025.

Tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người.

Linh vật của Xuân Qúy Mão 2023 đang được thi công, nhằm phục vụ trang trí tại đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quang Sung

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội Xuân, các hoạt động thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí gắn với giáo dục truyền thống. Không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết. Xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

Các sở - ban - ngành, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp phối hợp với UBND các quận - huyện, TP.Thủ Đức để chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ngoài ra, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tổ chức chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong dịp Tết.

Đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh, không để công việc chậm trễ, trì trệ.

Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, các sở - ban - ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phải nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường.