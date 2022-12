Hơn 300 tấn thịt lợn, 1 triệu tấn rau sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ông Ngô Hồng Y, đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh:

Lên phương án để cắt giảm các chi phí trung gian

Đến nay, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị hàng chục ngàn tấn hàng hóa bình ổn giá phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Đơn vị cũng lên phương án phối hợp các cơ sở, ban ngành để cắt giảm các chi phí trung gian, hợp tác cùng ngân hàng nhằm hỗ trợ lãi suất cho các chương trình bình ổn giá, giúp doanh nghiệp tiết chế sự gia tăng giá cả.

Sở cũng vận động hệ thống phân phối sử dụng chiết khấu ưu đãi, chia sẻ chiết khấu, tiết giảm chi phí trung gian không cần thiết để giảm áp lực tăng giá đến tay người tiêu dùng.





Ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch phụ trách miền Nam Hội Chăn nuôi Việt Nam:

Nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết sẽ giảm

Hiện nay giá cả không thuận lợi cho người chăn nuôi nhưng số lượng dự trữ nguồn cung cho dịp cuối năm tương đối ổn định. Dự báo nhu cầu về thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ giảm so với những năm trước do nhiều lí do khách quan và chủ quan.

Các tỉnh thành, đô thị lớn ở cả 2 miền Nam và miền Bắc có nhu cầu cao về thực phẩm trong dịp Tết vẫn chưa cân đối và mới chỉ tự cung ứng được khoảng 20 - 40% nhu cầu của người tiêu dùng. Để cung ứng được cho nhu cầu lớn, các địa phương vẫn phải vận chuyển nhập hàng hóa từ các tỉnh vệ tinh xung quanh.

Hải Đăng (ghi)