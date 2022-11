TP.HCM: Lao động đề nghị trợ cấp thất nghiệp tăng 27% so với năm 2021

Số người đề nghị trợ cấp thất nghiệp tăng 27%

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, tính đến hết tháng 10/2022, tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 128.647 người, tăng 27% so với cùng kỳ 10 tháng đầu năm năm 2021.



Trong đó, riêng tháng 9/2022, số lượng người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 11.589 người. Con số này ở tháng 10/2022 là 11.115 người.

Tổng số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 10 tháng đầu năm 2022 tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: BHXH

Thời gian vừa qua, tại TP.HCM có sự biến động về tình hình lao động việc làm khi nhiều doanh nghiệp thông báo cắt giảm lao động do không có đơn hàng. Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn thành phố có 26 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Số lao động bị mất việc vào khoảng 2.844 người. Số doanh nghiệp thông báo giảm lao động có tỷ lệ tương đương năm 2021 và thấp hơn so với giai đoạn năm 2019 - 2020.

Theo nhận định của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, trong những tháng cuối năm, nếu doanh nghiệp có dự kiến cắt giảm lao động thì hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng không tăng so với các năm trước.

Đồng thời, nếu các đơn vị cắt giảm lao động, Trung tâm sẽ phân công nhân sự đến trực tiếp công ty nắm bắt tình hình số lượng công nhân bị cắt giảm và hướng dẫn thực hiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho bộ phận nhân sự của công ty. Bên cạnh đó, Trung tâm kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng (phù hợp với ngành nghề mà công nhân đang bị cắt giảm) để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; tạo việc làm cho người lao động ngay sau khi bị mất việc.

Chờ có quyết định thôi việc

Buộc phải nghỉ việc vì công ty giải thể, chị B.N - công nhân Công ty TNHH May Sun Kyoung (quận 12, TP.HCM) cho biết, chị vẫn đang chờ công ty hoàn tất thủ tục để đi nộp hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Chị N cho biết, sau hơn 8 năm làm việc liên tục ở công ty này, đây là lần đầu tiên chị đi làm bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày làm việc cuối cùng của công nhân công ty may Sun Kyoung (quận 12, TP.HCM). Ảnh: CNCC

Do chưa biết các thủ tục, quy trình như thế nào nên chị B.N đã hỏi những người xung quanh và gọi điện xin Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM để được tư vấn. Theo đó, chị cho biết, ngoài đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị còn cần nộp sổ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động... và gửi lên Trung tâm Dịch vụ việc làm. Thời gian giải quyết sẽ khoảng 20 ngày làm việc nếu đủ hồ sơ.

"Công ty hẹn trong tuần này sẽ hoàn tất thủ tục để người lao động đi làm trợ cấp thất nghiệp. Thời gian qua, chúng tôi đi tìm việc làm nhiều nơi nhưng có người tìm được, có người không. Riêng tôi đi làm được hai ngày thì công ty mới hết hàng lại phải tạm nghỉ. Do đó, chúng tôi ngóng từng ngày để có hồ sơ nộp để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp", chị B.N nói.

Theo chị B.N, nếu công việc không ổn chị sẽ trở về quê sớm, năm sau tính tiếp chuyện làm ăn. Tuy nhiên, việc quan trọng hơn cả là làm được trợ cấp thất nghiệp để thời gian tạm nghỉ ở nhà vẫn có chi phí để sinh hoạt, chi tiêu, tránh việc phải "ngửa tay xin tiền".

Trong khi đó, chị M.T (quận Bình Tân), sau khi công ty cắt giảm lao động, chị đã nộp đủ hồ sơ để chờ nhận trợ cấp thất nghiệp. Chị T cho biết, hồ sơ nộp xin nhận trợ cấp thất nghiệp không rườm rà, nhưng thời gian chờ đợi khá lâu. Theo chị, nếu không quá lo lắng về chuyện tiền bạc thì 20 ngày trôi qua rất nhanh. Nhưng trong hoàn cảnh của nhiều công nhân hiện tại, khi công việc bị ảnh hưởng, thu nhập không có, chờ 20 ngày để được lãnh trợ cấp thất nghiệp là dài đằng đẵng.