TP.HCM lý giải nguyên nhân chưa thể công bố hết dịch sởi

Vẫn còn 139 trường chưa hoàn thành tiêm chủng vắc xin sởi

Chiều 16/10, tại cuộc họp về tình hình phòng chống dịch sởi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh việc kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh số ca mắc tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở các trường học.



Nhiều lo ngại xoay quanh vấn đề một số địa phương có tỷ lệ tiêm chủng đạt 100%, nhưng số ca mắc bệnh sởi vẫn cao. Ảnh: Sở Y tế

Tính đến ngày 13/10, TP.HCM đã ghi nhận 1.079 ca mắc sởi, trong đó có 851 ca điều trị nội trú và 228 ca ngoại trú, với 4 trường hợp tử vong. Mặc dù số ca nội trú đã giảm trong hai tuần qua, tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp khi ca bệnh xuất hiện ở mọi độ tuổi. Nhóm trẻ từ 11 đến 17 tuổi chiếm 6% tổng số ca mắc, với nhiều trường trung học cơ sở ghi nhận các ca nhiễm. Đáng lo ngại, số ca bệnh ở trẻ dưới 9 tháng tuổi và trên 11 tuổi tăng nhanh, trong khi nhóm từ 1 đến 10 tuổi có tốc độ tăng chậm hơn.

Đến tuần thứ 41, đã có 103 trường ghi nhận ca mắc sởi, tập trung chủ yếu tại các quận như Bình Tân, Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi và Tân Phú. Phần lớn các trường có ca bệnh thuộc nhóm mầm non và tiểu học, chiếm 78,6% tổng số cơ sở bị ảnh hưởng. Từ tuần thứ 36, nhờ vào chiến dịch tiêm vắc-xin MR, số trường có ca bệnh có xu hướng đi ngang. Tuy nhiên, số ca nhiễm tại các trường trung học cơ sở vẫn tiếp tục tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan trong nhóm học sinh lớn.

Chiến dịch tiêm chủng trên toàn TP đã được triển khai mạnh mẽ để kiểm soát dịch bệnh. Đến ngày 13/10, nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi đã được rà soát, tiêm bù cho 46.132 trẻ, đạt tỷ lệ 100,77%. Ở nhóm trẻ từ 6 đến 10 tuổi, gần 147.216 trẻ được tiêm, đạt tỷ lệ 99,9%. Hiện TP vẫn còn đủ nguồn vắc-xin với 44.400 liều dự trữ để tiếp tục công tác tiêm phòng.

Tuy nhiên, vẫn còn 139 trường chưa hoàn thành tiêm chủng, trong đó nhiều trường thuộc các quận Bình Thạnh, Tân Phú, Cần Giờ và Củ Chi cần khẩn trương hoàn tất nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và ngăn chặn sự bùng phát dịch trong tương lai.

Tỷ lệ tiêm chủng cao nhưng số ca mắc sởi giảm không đáng kể

Tại cuộc họp, bà Thúy bày tỏ lo ngại về việc một số địa phương có tỷ lệ tiêm chủng đạt 100%, nhưng số ca mắc bệnh vẫn cao. Các chuyên gia từ Viện Pasteur và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho rằng có thể còn nhiều trẻ chưa được đưa vào danh sách điều tra hoặc cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu tiêm chủng quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, những trẻ có triệu chứng rõ ràng trong thời điểm dịch sởi bùng phát cần được xem là nhiễm bệnh ngay để có biện pháp y tế kịp thời, không cần chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Ảnh:P.T

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, theo lý thuyết của y khoa, nếu tỷ lệ bao phủ vắc-xin đạt từ 95%, số ca bệnh sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 2 tuần qua, ca bệnh sởi ở TP.HCM tuy có giảm nhưng không được như mong đợi.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các quận, huyện rà soát kỹ lưỡng và chấn chỉnh những địa bàn thường xuyên bị nhắc nhở nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi. "Những trẻ có triệu chứng rõ ràng trong thời điểm dịch sởi bùng phát cần được xem là nhiễm bệnh ngay để có biện pháp y tế kịp thời, không cần chờ kết quả xét nghiệm khẳng định", bà Thúy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng trình văn bản đề xuất Bộ Y tế cho phép tiêm vắc-xin sởi cho trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi để tăng khả năng miễn dịch cộng đồng. Sở Giáo dục được giao nhiệm vụ phối hợp với ngành y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong trường học, phát hiện sớm các ca nhiễm và tuyên truyền tích cực đến phụ huynh và học sinh.

Các sở, ban ngành như Giáo dục, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an TP cũng được chỉ đạo tăng cường phối hợp với y tế địa phương, đặc biệt là tại các khu phố và khu dân cư, để rà soát và cập nhật nhóm trẻ lưu trú.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả của các cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, ban chỉ đạo ở lực lượng công an phối hợp cùng ngành y tế tiến hành chuyển dữ liệu để đồng bộ, cập nhật danh sách các nhóm trẻ trên địa bàn. Mục tiêu của TP là xây dựng dữ liệu sức khỏe dành cho người cao tuổi và năm học này là xây dựng dữ liệu dành cho học sinh, do đó cần có sự đồng bộ liên ngành về dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tin.

Bà Thúy yêu cầu các quận, huyện phải đánh giá lại hiệu quả hoạt động của đội ngũ này và phát huy tối đa năng lực. "Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn, quận 12, TP.Thủ Đức và huyện Củ Chi là 6 đơn vị được nêu tên trong danh mục các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao nhưng ca nhiễm vẫn còn cao. Tôi chính thức nhắc nhở để các đồng chí coi đây là trọng trách và cố gắng hơn" - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng phát động phong trào thi đua giữa các quận, huyện và TP.Thủ Đức với mục tiêu công bố hết dịch trong thời gian sớm nhất. Những đơn vị đạt kết quả tốt sẽ được biểu dương, khích lệ, đồng thời các địa phương có địa bàn rộng, dân cư đông cần cố gắng hơn trong việc triển khai các biện pháp phòng dịch. "Không có nghĩa là những nơi khó khăn thì không làm được, tất cả chúng ta phải cùng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ", bà Thúy kết luận. Bà Thuý cũng yêu cầu tăng cường công tác truyền thông và giám sát kín dịch bệnh trong trường học. Sở Giáo dục được phân công cùng ngành y tế phát hiện sớm các ca nhiễm và thông báo kịp thời cho phụ huynh, học sinh. Ngoài ra, UBND TP chỉ đạo các quận, huyện, TP.Thủ Đức tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh ở mọi cấp, đồng thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phổ biến thông tin về dịch bệnh, tạo sự đồng thuận và nâng cao hiểu biết của người dân về phòng dịch trong cộng đồng.