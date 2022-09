TPHCM: Một người đàn ông đến cửa hàng xăng đi nhờ vệ sinh rồi bất ngờ đột tử

Xe cấp cứu chở thi thể người đàn ông đột tử ở cây xăng. Ảnh: H.H

Chiều 16/9, cơ quan chức năng TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể một người đàn ông được phát hiện tử vong ở một cửa hàng xăng dầu trong khu dân cư Văn Minh, phường An Phú về nhà xác để tiếp tục điều tra.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, một số người ở cửa hàng xăng dầu H.H trên đường 51, Khu dân cư Văn Minh, phường An Phú, TP.Thủ Đức phát hiện một người đàn ông (khoảng 30 tuổi, chưa xác định được danh tính) nằm gục dưới nền đất. Một số người tại hiện trường đã tìm cách sơ cứu, nhưng người đàn ông đã tử vong.

"Người đàn ông đến cửa hàng xăng dầu đi nhờ nhà vệ sinh thì xảy ra sự cố", một người dân gần hiện trường chia sẻ.

Nhận được tin báo, công an phường An Phú phối hợp công an TP.Thủ Đức đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin lời khai từ người chứng kiến để phục vụ công tác điều tra.