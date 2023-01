TP.HCM: Một trường mầm non tư thực bị tạm đình chỉ hoạt động

Ngày 11/1, thông tin từ Công an quận Tân Bình cho biết, đơn vị này đã có công văn yêu cầu Trường mầm non tư thục BAMBI – K300 (đường Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình) phải tạm ngừng hoạt động để thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.



Trường mầm non tư thục BAMBI – K300 (quận Tân Bình) bị tạm đình chỉ hoạt động vì chưa đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: MQ

Theo đó, căn cứ vào kết quả kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy vào ngày 2/12/2022, Công an quận Tân Bình yêu cầu tạm ngưng mọi hoạt động của trường tại địa chỉ nêu trên, lập hồ sơ bản vẽ kiến trúc hiện hữu, bản vẽ thiết kế các hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình cơ sở gửi về Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM để được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 13, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, chỉ đưa công trình vào sử dụng khi được cơ quan chức năng nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Công an quận Tân Bình yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung trên, xong trước ngày 28/2/2023.

Sau thời gian thực hiện, Công an quận Tân Bình tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội dung kiến nghị nêu trên, nếu cơ sở không thực hiện sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính và tạm đình chỉ hoạt động theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Cùng ngày, một lãnh đạo tại UBND phường 12, quận Tân Bình xác nhận sự việc nêu trên, đồng thời cho biết, UBND phường sẽ cử cán bộ xuống làm việc với nhà trường, yêu cầu nhà trường cho học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 sớm để trường khắc phục các lỗi vi phạm.

Theo đó, từ ngày 12/1/2023, trường sẽ tạm không được nhận giữ trẻ như bình thường nữa.

Khi nào trường khắc phục các yếu tố về phòng cháy chữa cháy, lực lượng Công an quận làm việc lại, có biên bản thể hiện trường đảm bảo tốt các yếu tố về phòng cháy chữa cháy thì sẽ được phép nhận trẻ trở lại. Còn nếu sau ngày 28/2/2023 không khắc phục xong các lỗi này sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Vị này cho biết thêm, trong trường hợp sau kỳ nghỉ tết, trường vẫn chưa thể khắc phục xong, phường 12 sẽ chuyển các trẻ đến các trường mầm non công lập và ngoài công lập lân cận để không gián đoạn việc học tập của trẻ.

Hiện nay, tổng số học sinh của Trường mầm non tư thục BAMBI-K300 là khoảng 200 học sinh. Diện tích sàn của nhà trường khoảng 1.860m2, khối tích là 5.580m2 gồm 3 tầng.