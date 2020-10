TP.HCM: Một tuần 6.844 trường hợp phạm luật giao thông, xử phạt trên 5,2 tỷ đồng

Ngày 26/10, Phòng tham mưu - Công an TP.HCM đã thông tin về kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần của Công an TP, từ ngày 15/10 - 22/10 vừa qua.

Theo đó, trong tuần, Công an TP.HCM tập trung lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, lần thứ XI. Qua triển khai các biện pháp công tác kết hợp nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an TP.HCM đã điều tra khám phá 58 vụ phạm pháp hình sự, bắt 140 đối tượng. Nhiều nhóm tội phạm đã bị Công an TP.HCM triệt phá. Lực lượng công an triệt phá 39 vụ/121 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện và xử lý 17 vụ/17 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, đề xuất ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường với tổng số tiền 952 triệu đồng, tổ chức cứu nạn, cứu hộ 3 vụ cháy... Tổ công tác 363 - Công an TP.HCM và công an các quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 28 vụ/36 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội của các đối tượng. Công an TP.HCM: 3 tháng, triệt phá 190 băng nhóm tội phạm Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Công an TP.HCM tập trung tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông ra vào thành phố, các địa bàn giao thông trọng điểm, khu vực các trường học, không để xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Tiếp tục triển khai các tổ kiểm tra chuyên đề về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông. Đã phát hiện và giải tán kịp thời 2 tốp (khoảng 200 xe máy) lưu thông thành đoàn, gây mất trật tự an toàn giao thông (trên tuyến Nguyễn Văn Linh về quận 7 và từ cầu Sài Gòn về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm), tạm giữ 3 xe lỗi "lưu thông thành đoàn". Lập biên bản xử lý 6.466 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ (trong đó có 284 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn) và 378 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy, với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước 5,241 tỷ đồng. Ghi nhận xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 8 người và 43 vụ va chạm, bị thương nhẹ 38 người, hư hỏng tổng cộng 82 phương tiện các loại. Chia sẻ